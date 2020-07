Isner promuove il torneo ad Atlanta con pubblico: "Chi lo critica resti in cantina quanto gli pare"

Fa discutere la provocazione del numero 1 del tennis Usa sull’All-American Team Cup, mini-torneo che si svolgerà nello stato della Georgia nel weekend: "Io scelgo di promuovere lo sport che amo in maniera sicura". Gli ultimi bollettini parlano di 71.000 casi attivi di Covid-19 e 3000 nuovi contagi giornalieri. Il rischio è che l'evento si trasformi in un nuovo "Adria Tour"

Tempi difficili per il tennis. Dopo la bufera sollevata dalla vicenda “Adria Tour” con annessa positività al Coronavirus del numero 1 del circuito ATP, Novak Djokovic (oggi il suo tampone ha dato esito negativo), un altro torneo non ufficiale fa discutere media e appassionati. Si tratta dell’All-American Team Cup, riservato ai primi otto giocatori statunitensi (Isner, Querrey, Tiafoe, Sandgren, Paul, Fritz, Johnson e Opelka). Si giocherà dal 3 al 5 luglio ad Atlanta, in Georgia, con la presenza dei tifosi.

Impossibile non pensare subito a quanto accaduto tra Belgrado e Zara dove il torneo benefico promosso da Nole e aperto al pubblico senza alcun tipo distanziamento sociale si è trasformato in un focolaio e in un vero e proprio boomerang a livello d’immagine per organizzatore e partecipanti. Va detto che ad Atlanta, a differenza dell’evento nei Balcani, avrà accesso solo un numero limitato di fan che dovranno compilare un questionario sullo stato di salute e farsi misurare la temperatura all’ingresso. I posti saranno distanziati di circa due metri l’uno dall’altro (un po’ come prevede il protocollo del Roland Garros del prossimo settembre), ma non sarà obbligatorio indossare la mascherina, nonostante le indicazioni dello Stato della Georgia vadano nella direzione opposta, suggerendo di indossarle. Insomma, un’organizzazione più prudente rispetto a quella dell’Adria Tour, anche se i bollettini dello Stato oltreoceano, un po’ come tutta l’America, non sono proprio confortanti: al momento ci sono oltre 71.000 casi attivi di Covid-19 e nella giornata di ieri, 1° luglio, si è registrato il numero più alto di nuovi contagi giornalieri (2.946).

Su Twitter c’è chi ha fatto notare che la curva epidemiologica americana è ancora lontana dal cosiddetto “plateau”. Sponsorizzando l’evento sul suo profilo, il numero 1 del tennis Usa, John Isner, si è imbattuto in critiche e semplici messaggi di preoccupazione da parte di tantissimi fan oltreoceano che si chiedono come si possa organizzare un evento sicuro al 100% di questi tempi. Un comportamento che ha mandato su tutte le furie il protagonista con Nicolas Mahut del più lungo incontro di tennis della storia, durato 11 ore e 5 minuti, nell’edizione del 2010 di Wimbledon. Queste le sue parole in un tweet.

Voi coronabros potete restare in cantina quanto vi pare. Io scelgo di vivere e giocare/promuovere lo sport che amo in maniera sicura.

Non contento il numero 21 del ranking Atp ha rincarato la dose, paragonando le proteste per la morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso lo scorso 25 maggio a Minneapolis da un poliziotto, al torneo ad Atlanta.

Io sono a favore delle proteste e anche del fatto che 400 tifosi possano guardare del tennis a distanza di due metri l’uno dall’altro. Pensate che sciocco che sono.

Per poi arrendersi con un laconico.

È troppo difficile avere un dibattito onesto, qui. Sono esausto.

Al di là del pessimo rapporto tra Isner e i social network, ci si augura che ad Atlanta vada tutto per il verso giusto, anche perché l’All-American Team Cup potrebbe paradossalmente diventare la prova generale per il ritorno alla normalità. Soprattutto in chiave Us Open, dove per ora non è prevista la presenza di pubblico.

