Tre su tre. Dopo le vittorie di Jannik Sinner e di Salvatore Caruso, anche Stefano Travaglia (n.71 del mondo) stacca il biglietto per gli ottavi di finale del Great Ocean Road Open (ATP Melbourne 1). Una vittoria in rimonta per il tennista ascolano contro l’americano Sam Querrey (n.51 del ranking) per 6-7(7) 6-3 6-4 in 2 ore e 4 minuti di partita. Travaglia è stato abile a non risentire psicologicamente della prima frazione persa, facendo valere il proprio tennis di grande regolarità e venendo fuori alla distanza. Il giocatore del Belpaese, quindi, continua la propria avventura in questo torneo e attende il nome del vincente della sfida tra l’australiano Christopher O’Connell (n.121 ATP) e il kazako Alexander Bublik (n.45 del mondo) per sapere chi sarà il nome del suo prossimo avversario.