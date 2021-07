Lorenzo Sonego. Il torinese batte Galan 4-6 6-3 7-6(3) 6-1 e per la seconda volta in carriera raggiunge il terzo turno in uno Slam dopo il Roland Garros 2020. Adesso per lui c'è l'australiano Duckworth, Non solo Fognini Berrettini : c'è anche. Il torinese batte Galan 4-6 6-3 7-6(3) 6-1 e per la seconda volta in carriera raggiunge il terzo turno in uno Slam dopo il Roland Garros 2020. Adesso per lui c'è l'australiano Duckworth, giustiziere di Sam Querrey . Non era semplice contro Galan Riveros, nonostante i due precedenti (Challenger di Milano 2016 e Miami quest'anno) fossero entrambi a favore dell'azzurro. Sonego parte male (0-4), si lascia scappare il primo set ma già dagli ultimi game del parziale mostra un piglio diverso.

La testa di serie numero 23 strappa il break in avvio di secondo set, si porta sul 3-0 e alza il rendimento al servizio. Tanto basta a rimettere tutto in equilibrio, anche se nel terzo Sonego rimonta da 0-2. Il punto di non ritorno è il tie-break, vinto per 7 punti a 3 con la testa, come gli compete

Il quarto è un monologo e in due ore e 44 minuti l'allievo di Gipo Arbino chiude la partita con 18 ace a 3. Per lui al terzo turno ci sarà Duckworth e non il big server americano. In ogni caso i miglioramenti sono evidenti, prova che la finale di Eastbourne, persa solo all'ultimo respiro con de Minaur , non è stata casuale. Lorenzo Sonego è forte su ogni superficie.

