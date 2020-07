Feliciano Lopez, direttore del torneo, anticipa che Nadal si è impegnato a giocare a Madrid, Masters 1000 in programma dal 13 al 20 settembre: il maiorchino conferma. L'evento si svolge la settimana successiva alla finale degli US Open (31 agosto-13 settembre): la presenza dello spagnolo a Flushing Meadows sembra sempre più compromessa e tutto nasce dalla decisione sul ranking.

L'aveva preannunciato lui, l'aveva ribadito story7789750lo zio Tonistory.aspxNone e se tre indizi fanno una prova, non vedremo Rafa Nadal ai prossimi US Open. Feliciano Lopez, direttore del Masters 1000 di Madrid, anticipa che Nadal si è impegnato a giocare nella capitale spagnola, torneo in programma dal 13 al 20 settembre: il maiorchino lo conferma rispondendogli su Twitter.

Ho parlato con il mio amico Rafael Nadal e ha confermato la sua partecipazione a Madrid il prossimo settembre! Ti aspettiamo come sempre a braccia aperte alla Caja Magica

L'evento si svolgerà la settimana successiva alla finale degli US Open (31 agosto-13 settembre): la presenza dello spagnolo a Flushing Meadows sembra quindi sempre più compromessa e tutto nasce dalla decisione sul ranking di poche ore fa. Non dovendo, infatti, difendere i punti di New York (2000 perché Nadal era il detentore del titolo), Rafa potrà quindi migliorare il suo ranking provando a vincere Madrid, dove invece lo scorso anno si fermò in semifinale con Tsitsipas. Una scelta logica.

I motivi della scelta di Nadal

Inoltre, vista la situazione legata al Covid-19 - le perplessità circa lo svolgimento del torneo non mancano da parte dei diretti interessati, con gli Stati Uniti ancora alle prese con la Fase 1 della pandemia - Nadal potrà rinunciare tranquillamente all'America (c'è anche il Masters 1000 di Cincinnati prima degli US Open) e dedicarsi all'amata terra battuta. Madrid e Roma possono essere delle ottime tappe di avvicinamento al Roland Garros, dove il maiorchino punta a conquistare il 20esimo Slam e a eguagliare Roger Federer.

US Open in tono minore?

A questo punto, ammesso e non concesso che a New York si giocherà, gli US Open rischiano davvero di essere un torneo in tono minore. Senza Federer e senza Nadal - non capitava che due dei tre Big 3 fossero assenti da uno Slam dal 2004 - il major americano rischia di vedere altre defezioni. Tendenzialmente i giocatori europei sceglieranno di rimanere in Europa e potranno farlo per evitare la quarantena al ritorno dagli Stati Uniti (anche il famoso protocollo è oggetto di discussione e andrà rivisto una volta per tutte). Ognuno farà i propri conti, ma senza l'assillo del ranking, anche altri tennisti potranno avere la tranquillità di seguire l'esempio di Rafa Nadal.

