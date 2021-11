Felix Auger-Aliassime vanifica le speranze di Parigi e Torino in un'unica, disastrosa partita: al secondo turno del Rolex Masters parigino,Fallace e fiacco il gioco del canadese, costretto a rincorrere in entrambi i set. Decisivi i due break del tedesco al settimo e nono game del primo parziale, a cui si aggiungono quelli nel secondo e nel dodicesimo del secondo set.

Il grande problema di Auger-Aliassime in questa giornata è il servizio: dopo una fase iniziale che vede nel terzo e nel sesto game due momenti di grande lotta, con palla break annullata dal canadese in un caso e dal tedesco nell’altro, è proprio sul 3-3 che il numero 9 del seeding cede. Un doppio fallo provoca lo 0-40, ed è ancora lui a sbagliare sul 15-40 consegnando il vantaggio a Koepfer. Sul 3-5 va ancora peggio: i doppi falli sono tre, nei primi due punti del gioco e, soprattutto, sul 30-40 dopo aver recuperato due set point.

Il momento estremamente negativo di Auger-Aliassime continua nella parte iniziale del secondo parziale: diventano sei i game consecutivi persi dal nordamericano, con un altro break che arriva per mezzo di un doppio fallo. Sul 2-4, però, Koepfer inizia a sbagliare un po’ di più e questo gli costa il vantaggio, con il suo avversario che torna a produrre ace in buona misura e, comunque, a tenere bene al servizio. Sul 5-5, però, ricominciano i problemi: un doppio fallo all’inizio, uno sul 30 pari, un gratuito e fine dell’incontro.

Con questa amara uscita di scena, Auger-Aliassime esce anche dalla contesa per le Atp Finals di Torino: a Parigi serviva un'impresa (il canadese avrebbe dovuto con tutta probabilità spingersi fino alla finale) per rimanere a galla e sperare in un clamoroso sorpasso a Stoccolma, ma il verdetto sul campo 1 dell'Accor Arena ha troncato qualsiasi ipotesi matematica. Un bel guaio per il canadese, che negli scorsi giorni aveva rinunciato anche a un posto per il torneo Next Gen , puntando tutte le sue chip sulla doppia tappa Parigi-Stoccolma.