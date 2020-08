Roger Federer , neanche a dirlo, rimane il più ricco tennista tra coloro i quali si trovano attualmente in attività. Ad affermarlo è la celebre rivista Forbes, che analizza i guadagni dei giocatori alla vigilia degli US Open 2020 al via domani. Il periodo considerato è quello che va da giugno 2019 a giugno 2020.

Il 20 volte vincitore Slam, che per il 2020 resterà fermo e rientrerà nel 2021, ha guadagnato 106.3 milioni di dollari (non lontano dai 90 milioni di euro) nell’arco di tempo considerato. Questo rende l’elvetico il più pagato al mondo non solo tra i tennisti, ma anche tra gli sportivi in linea generale. È stato calcolato che solo il 5% di questi suoi ricavi arriva dall’attività in campo, mentre il resto è tutto legato da altro, che da l’idea della stima di cui gode Federer nel mondo.