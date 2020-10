Spedito. Pulito. Impeccabile. Sono i tre aggettivi che descrivono fin qui il cammino di Novak Djokovic in questo Roland Garros 2020. Il serbo infatti continua a navigare sereno nel suo percorso in questo autunno parigino; un cammino fin qui semplicemente perfetto: quattro partite vinte senza nemmeno lasciare un set per strada.

Nulla ha potuto nemmeno Karen Khachanov, che in carriera contro Djokovic vantava anche un precedente di discreta rarità: una finale vinta contro il n°1 del mondo (a Bercy, nel 2018). Altro valore però la terra della periferia opposta di Parigi, quella del Ronald Garros; altro approccio mentale quello di Djokovic.

Khachanov ha lottato, giocato il suo miglior tennis e provato a insidiare con le armi a disposizione il regno di Djokovic; la reazione del serbo è stata la stessa di sempre: leggere la situazione, adattarsi, trovare una soluzione.

Si è materializzato così il 6-4 6-3 6-3 che in poco meno di due ore e mezza ha spedito Djokovic ai quarti e lasciato Khachanov alla consueta e cordiale stretta di mano; pardòn, tocco di racchetta. In un percorso temporale che aveva visto il russo illudersi di poter fare match alla pari in quel controbreak del nono gioco del primo set, quando Djokovic si era fatto sorprendere al momento di chiudere al servizio sul 5-3.

Allungato con un secondo parziale già più in discussione con l’allungo sul 3-1, i meriti di Khachanov sono stati appunto quelli di non abbandonare mentalmente la partita quando è finito sotto di un break anche a inizio terzo set. Una reazione, anzi, che ha portato un mini-passaggio a vuoto di Djokovic immediato di Khachanov e addirittura la palla break sempre in favore del russo nel 5° game. Gestita quella, come l’allarme di una sveglia, Nole ha ripreso la navigazione dei primi due set, conquistandosi così il 14° quarto di finale in carriera al Roland Garros: un club dove non esiste altro membro se non il “padrone di casa” Rafael Nadal.

Ai quarti per Djokovic arriverà uno tra il qualificato tedesco Altmaier o Pablo Carreno Busta. Se dovesse essere lo spagnolo, ci sarebbe immediatamente il remake del match più chiacchierato dell’anno: quello, ovviamente, della famosa pallata a New York. Ne siamo certi, un overboost in più nel motore del serbo, che da quell’episodio pare esserne uscito come se nulla fosse: Roma prima e Parigi poi, sono già qui a dimostrarlo.

