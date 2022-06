Alexander Zverev ha subito un terribile infortunio alla caviglia destra, che l'ha costretto a ritirarsi dalla semifinale contro Nadal dopo oltre 3 ore di tennis di logoramento e un parziale di appena 7-6 (8) 6-6 a favore di Rafa. Torsione dei legamenti, urla di dolore, uscita dal campo in carrozzina e rientro in stampelle solo per l'abbraccio in lacrime con l'avversario.

Zverev torna in campo in stampelle e si ritira: l'abbraccio con Nadal

E pensare che in entrambi i set Zverev era stato avanti di un break, con 4 set point su 6/2 nel tie-break del primo e una chance di servire per il set su 5-3 nel secondo. Poi lo shock in approccio di dritto da fondo sull'ultimo colpo del match: Zverev scivola sulla torsione innaturale della caviglia destra e grida dal dolore.

Il tedesco, che vincendo qui il suo primo Slam sarebbe diventato numero 1 del ranking mondiale, viene portato fuori dal campo in carrozzina, rientrando pochi minuti dopo in stampelle (e in lacrime) solo per il saluto all'arbitro, a Nadal e il tributo di uno Chatrier ancora scosso.

Alexander Zverev verletzt sich im Halbfinale gegen Rafael Nadal schwer und muss aufgeben Credit Foto Getty Images

Come sta Zverev? Non ci è dato saperlo così pochi minuti dopo la fine drammatica del suo match, ma una cosa è purtroppo quasi certa: la rapidità con cui s'è gonfiata la caviglia e il dolore lancinante subito avvertito fanno pensare non solo a una forte distorsione, ma anche all'interessamento dei legamenti.

Zverev sarà molto probabilmente costretto a saltare Wimbledon, ma almeno una buona notizia per lui è che non perderà i punti del quarto turno disputato l'anno scorso per i noti provvedimenti ATP. Impossibile poi al momento prevedere tempi di recupero e quando lo riavremo in campo, ma la speranza è che non possa mancare il suo tennis nell'estate americana.

Vi terremo aggiornati dopo la conferenza stampa di Zverev e una volta resi pubblici i risultati dei suoi primi esami strumentali.

Zverev fa i buchi col rovescio: Nadal s'inchina lungolinea

Le parole di Mischa Zverev a Matchball, Eurosport Germania

"Ringrazio Nadal da parte di mio fratello, perché anche oggi ha dimostrato d'essere una persona speciale. Ciò che è successo oggi a Sascha non ha termini di paragone. Quando si subisce un infortunio così, per un certo periodo di tempo ti viene tolto un pezzo di vita perché non puoi camminare, non puoi nemmeno starci su un campo da tennis. Ma ci sono situazioni ben peggiori, problemi ben più gravi nel mondo di oggi che perdere la semifinale di un torneo del Grande Slam. Anzi, perdere un match di tennis a questi livelli non è nemmeno un problema: è un lusso".

Passante micidiale di Nadal, è il punto più bello del 1° set

Nadal fa impazzire Zverev, pubblico e i commentatori: che punto!

