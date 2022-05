Tutto tremendamente facile per Martina Trevisan: la 28enne toscana debutta al Roland Garros con uno schiacciante 6-0 6-2 contro la britannica n° 111 del mondo, Harriet Dart sull'onda dell'entusiasmo del primo titolo in carriera vinto sabato a Rabat in Marocco . Al prossimo turno incrocia la polacca Linette che domenica ha eliminato la testa di serie n° 6, Ons Jabeur, una grande occasione per Trevisan per imporsi in uno spicchio di tabellone senza padroni.

La cronaca del match

Pronostico rispettato sul campo 12. La toscana ha smaltito bene i postumi della vittoria marocchina di meno di 48 ore fa e non concede nulla a Dart, conquistando tre break nel secondo, quarto e sesto game e chiudendo i conti dopo soli 32 minuti di gioco con un bagel, 6-0. Trevisan non si ferma e anche nel secondo set sale 3-0. La britannica si scuote, si sblocca nel quarto game (3-1), ma la 28enne di Firenze è concentrata e la tiene ancora a distanza sul 4-1. Basta un solo match point a Martina per chiudere sul 6-2 nel secondo parziale e approdare al secondo turno.

