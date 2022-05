Novak Djokovic: Tutto troppo facile per dopo l'esordio soft con Nishioka , il serbo archivia anche la pratica Alex Molcan, allievo del suo storico coach Marian Vajda, presente in tribuna. Il risultato finale è 6-2 6-3 7-6(4) in poco più di due ore di gioco. Al prossimo turno il 20 volte campione Slam incrocia la strada di Aljaz Bedene, n° 195 del mondo.

La cronaca del match

Per la prima volta Nole sfida il suo passato: Marian Vajda, attuale coach di Alex Molcan, è stato allenatore del serbo per 15 anni, diventando uno degli artefici del miracolo Djokovic. I primi due set sono una passeggiata di salute: lo slovacco, n° 28 del mondo, fatica a reggere lo scambio, soprattutto sulla diagonale del rovescio, e tre break permettono al campione di Belgrado di portarsi avanti 6-2 6-3. Nel terzo parziale il livello di gioco di Molcan si alza sensibilmente, così come il vento sul Lenglen: Djokovic è infastidito e commette qualche errore di troppo: dopo il consueto break in apertura subisce il controbreak e lo slovacco va addirittura tre volte a due punti dal set. Nole, però, rimane concentrato e trascina l'avversario al tie-break dove l'esperienza e la maggiore qualità hanno la meglio.

Djokovic supera Nishioka: rivivi il match in 180 secondi

