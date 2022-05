Parigi ha un sapore speciale per Marco Cecchinato, il luogo dove nel 2018 ha coronato la sua carriera con una semifinale verosimilmente irripetibile. Non sta vivendo un periodo particolarmente proficuo in termini di risultati, anche se, e nel primo turno contro Andujar abbia messo in campo nervi saldi e prestanza fisica per emergere al quinto set.

A nulla è servito il piacevole ricordo degli antichi fasti, contro un Hurkacz in versione terminator., anche nell'esordio con Zeppieri era stato intoccabile al servizio . Difficile raccontare qualcosa in più di una partita che sostanzialmente non c'è mai stata, perchè le variazioni del siciliano non hanno mai avuto modo di essere messe in campo. Dall'altro lato il numero 12 del seeding ha continuato imperterrito a scagliare i suoi pietroni con il servizio e il dritto per tutti e quanti i 108 minuti che gli sono serviti per mettere a referto il 6-1 6-4 6-2 finale., in cui raccolse una sola vittoria tra Montecarlo, Madrid, Roma e Parigi,. Per lui al prossimo turno ci sarà Goffin, vittorioso in quattro set su Tiafoe.