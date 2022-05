Prosegue con un pizzico di sorprendente tranquillità la corsa del n°2 del mondo Daniil Medvedev. Il russo, mai amante della terra in carriera, sembra aver fatto di necessità virtù vista la decisione di Wimbledon di escludere i suoi connazionali dal torneo. Con uno slam in meno a disposizione, Medvedev si è così approcciato fin qui con grande dedizione alla sempre indigesta terra rossa.

Ed ecco perché la vittoria in 3 netti set, contro un avversario potenzialmente scomodo come Djere, è una notizia. Un successo arrivato dopo la bella rimonta del primo set, dove Medvedev era sotto di un break. Da lì un 6-3 6-4 6-3 alla fine molto convincente per il russo, che al terzo turno troverà però un serbo potenzialmente ancor più insidioso: Miomir Kecmanovic.

Kecmanovic infatti ha superato la resistenza dell’istrionico Bublik, vincendo un match in rimonta e confermando le buone sensazioni di crescita di livello trasmesse per tutto il 2022. Il serbo si è imposto per 4-6 7-5 6-2 6-1, con un secondo set decisivo per fermare l’approccio brillante di un Bublik che ci aveva provato. Con Medvedev ora la partita, sulla carta, non è affatto scontata. Certo, il russo, fin qui, lo ribadiamo nuovamente, ha impressionato però in maniera positiva.

Casper Ruud. Il norvegese, esperto di questa superficie, si è sbarazzato in 3 set del finlandese Emil Ruudsuvuori. Un ‘derby del nord’ mai in discussione, con Ruud a imporsi per 6-3 6-4 6-2. Sonego avrà bisogno della sua versione 2021 per fare partita. E potrebbe non bastare. Chi viaggia tranquillo al terzo turno, dove sfiderà Sonego , è. Il norvegese, esperto di questa superficie, si è sbarazzato in 3 set del finlandese Emil Ruudsuvuori. Un ‘derby del nord’ mai in discussione, con Ruud a imporsi per 6-3 6-4 6-2. Sonego avrà bisogno della sua versione 2021 per fare partita. E potrebbe non bastare.

A proposito di giocatori nordeuropei che ben si stanno esprimendo c’è anche Holger Rune. Il giovane danese si è sbarazzato in 3 set del veterano svizzero Laaksonen. Partita mai in discussione: 6-2 6-3 6-3 il punteggio con cui Rune accede per la prima volta al terzo turno in un torneo dello slam. Troverà Hugo Gaston, giustiziere in 3 set dell’argentino proveniente dalle qualificazioni Cachin.

Marin Cilic ha la meglio su Fucsovics. Il croato passa in rimonta, dopo aver perso il primo, col punteggio di 4-6 6-4 6-2 6-3. Un terzo turno dove troverà a prescindere un giocatore d’esperienza: Simon o Steve Johnson. Bene anche Goffin, che dopo un recente passato di difficoltà in questa stagione sta ritrovando buone sensazioni. Il belga centra la vittoria anche lui in rimonta contro un cliente sempre scomodo come Tiafoe: 3-6 7-6 6-2 6-4 il punteggio. Goffin sfiderà Hubert Hurkacz, Capitolo veterani.ha la meglio su Fucsovics. Il croato passa in rimonta, dopo aver perso il primo, col punteggio di 4-6 6-4 6-2 6-3. Un terzo turno dove troverà a prescindere un giocatore d’esperienza: Simon o Steve Johnson. Bene anche Goffin, che dopo un recente passato di difficoltà in questa stagione sta ritrovando buone sensazioni. Il belga centra la vittoria anche lui in rimonta contro un cliente sempre scomodo come Tiafoe: 3-6 7-6 6-2 6-4 il punteggio. Goffin sfiderà Hubert Hurkacz, giustiziere in 3 set di Marco Cecchinato

