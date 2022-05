Si è appena tenuto il sorteggio del tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2022 prossimamente al via al Foro Italico di Roma. Cinque le azzurre impegnate, ma c’è davvero da divertirsi per una serie di confronti che saranno tutti da vedere. Andiamo con ordine.

Tre le italiane nella parte alta e due in quella bassa, con Lucia Bronzetti che sfiderà la non facile Camila Osorio, anche se la colombiana non ha ancora raggiunto i picchi del finale di 2021. Per quanto riguarda Martina Trevisan, invece, l’esordio è meno complicato del temuto, con la cinese Shuai Zhang, ma il peggio arriva dopo, con la bielorussa Aryna Sabalenka, sebbene in forma meno buona del 2021. Sfortunata Elisabetta Cocciaretto, che pesca Belinda Bencic (Svizzera).

Camila Giorgi debutterà con l’australiana Ajla Tomljanovic, che è un’altra giocatrice di questi tempi in seria difficoltà; un possibile secondo turno con la tunisina Ons Jabeur rappresenterebbe un grande confronto di stili. Non va bene a Jasmine Paolini, che viene “ricompensata” del suo ingresso in extremis nel main draw senza bisogno di wild card con la pericolosa svizzera Jil Teichmann, semifinalista a Madrid.

C’è il sorteggio col botto, ed è Raducanu-Andreescu, una sfida che moltissimi nel panorama femminile vorranno senz’altro godersi. Un altro grande classico è Cornet-Halep, con la rumena alla prima uscita sotto la guida di Patrick Mouratoglou. Altre due le supersfide: Gauff-Kerber, benché la tedesca non stia proprio attraversando la fase più brillante della carriera, e Pavlyuchenkova-Fernandez, benché sia molto recente il rientro della russa.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022: TABELLONE FEMMINILE

Swiatek (POL) (1)-Bye

Rogers (USA)-Riske (USA)

Osorio (COL)-Bronzetti (ITA) (WC)

Golubic (SUI)-Azarenka (16)

Raducanu (GBR) (10)-Andreescu (CAN)

Sorribes Tormo (ESP)-Osaka (JPN)

Qualificata-Muchova (CZE)

Bye-Kontaveit (EST) (5)

Sabalenka (3)-Bye

Zhang (CHN)-Trevisan (ITA) (WC)

Kalinina (UKR)-Keys (USA)

Samsonova-Pegula (USA) (12)

Bencic (SUI) (13)-Cocciaretto (ITA) (WC)

Qualificata-Anisimova (USA)

Cornet (FRA)-Halep (ROU)

Bye-Collins (USA) (7)

Muguruza (ESP) (8)-Bye

Qualificata-Qualificata

Giorgi (ITA)-Tomljanovic (AUS)

Cirstea (ROU)-Jabeur (TUN) (9)

Gauff (USA) (15)-Kerber (GER)

Tauson (DEN)-Qualificata

Stephens (USA)-Alexandrova

Bye-Sakkari (GRE) (4)

Ka. Pliskova (CZE) (6)-Bye

Paolini (ITA)-Teichmann (SUI)

Rybakina (KAZ)-Qualificata

Qualificata-Ostapenko (LAT) (11)

Pavlyuchenkova (14)-Fernandez (CAN)

Kasatkina-Zidansek (SLO)

Qualificata-Kudermetova

Bye-Badosa (ESP) (2)

