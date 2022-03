Messaggi di solidarietà tra Novak Djokovic e Sergiy Stakhovsky. Il tennista ucraino in questi giorni ha fatto il giro del mondo per il suo caso. Come tanti connazionali infatti è stato arruolato per provare a difendere i confini dalla guerra scattata sul campo con la Russia. Il 20 volte campione slam ha così contattato quello che al momento è l’ex collega, ed è stato lo stesso Stakhovsky a condividere parte della conversazione tra i due avvenuta attraverso Whatsapp.

"Stako, come stai amico? Sei sul campo? Sto pensando a te, spero che tutto si risolva al più presto. Per favore, fammi sapere quale sarebbe l'indirizzo migliore per inviare aiuto, aiuto finanziario, anche qualsiasi altro aiuto", si legge nel messaggio di Djokovic.

"Nole grazie mille, sì sono sul campo, Kiev è piuttosto silenziosa", ha risposto Stakhovsky.

Nei giorni precedenti l’ucraino aveva provato a contattare Federer e Nadal, come riportato in un’intervista su La Stampa, affermando però: “Mi dispiace che abbiano preferito il silenzio. Li capisco, non è la loro guerra. Ma abbiamo il sostegno di grandi personalità, spero che duri".

La sua storia è diventata centrale nel mondo del tennis in questi giorni. Dopo essersi assicurato che sua moglie e i suoi tre figli arrivassero sani e salvi in Ungheria, Stakhovsky è tornato in Ucraina e si è arruolato nell'esercito, come raccontato ai colleghi di Sky Sports UK.

