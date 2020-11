Fabio Fognini aveva annunciato novità importanti e corpose in arrivo, ed il tennista ligure è stato rapido e di parola. Dopo la conclusione del suo rapporto con Corrado Barazzutti, infatti, il vincitore del Masters 1000 di Montecarlo della scorsa stagione , ha annunciato tramite il suo profilo Instagram che sarà Alberto Mancini il suo nuovo allenatore. Un colpo di scena non di poco conto e che apre numerosi scenari per quel che riguarda i prossimi anni del nostro alfiere.

Sarà quindi l’argentino classe 1969 (due volte ai quarti di finale al Roland Garros) ed ex capitano della Coppa Davis per la compagine sudamericana a prendere per mano il tennista italiano numero 17 del ranking. Fabio Fognini ha postato una foto del primo allenamento svolto da questa nuova coppia a Sanremo mettendo come didascalia “Day One” un chiaro sintomo di una nuova ripartenza. All’interno dello staff, come spiega tennisitaliano.it, entra anche il nuovo preparatore atletico Alejandro Lacour. Un segnale chiaro: il campione di Arma di Taggia non ha la minima intenzione di mollare e, dopo tanti problemi fisici (tra caviglie e Covid-19), il nostro portacolori si prepara per un 2021 di nuovo da protagonista.