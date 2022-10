Simona Halep torna a far parlare di sè molto rumorosamente, ma non per una partita di tennis. La 31enne romena, infatti, è stata sospesa dopo essere risultata positiva a un test antidoping agli ultimi US Open (torneo in cui Roxadustat, un farmaco anti-anemia che stimola la produzione di emoglobina e globuli rossi e che si trova nella lista proibita dell'agenzia mondiale di antidoping (Wada). torna a far parlare di sè molto rumorosamente, ma non per una partita di tennis. La 31enne romena, infatti,(torneo in cui era stata eliminata al 1° turno dall'ucraina Snigur ). Lo conferma l'agenzia internazionale per l'integrità del tennis (Itia), che lo scorso 7 ottobre ha mandato all'ex numero 1 del mondo un avviso di pre-addebito di una violazione del regolamento antidoping. La due volte campionessa Slam ha poi chiesto le controanalisi, che hanno confermato la positività. La sostanza incriminata è il, un farmaco anti-anemia che stimola la produzione di emoglobina e globuli rossi e che si trova nella lista proibita dell'agenzia mondiale di antidoping (Wada).

Il commento di Halep non si è fatto attendere. "Oggi inizia la partita più dura della mia vita: quella per la verità - ha scritto la giocatrice sui social - Mi è stato notificato che sono stata trovata positiva a una sostanza chiamata Roxadustat in una minima quantità, è stato il più grande shock della mia vita. Durante tutta la mia carriera l'idea di imbrogliare non mi è mai passata per la mente, neppure una volta, perché va completamente contro i valori con cui sono stata educata. Trovandomi ad affrontare una situazione simile mi sento confusa e tradita. Lotterò sino alla fine per provare che nemmeno inconsapevolmente ho mai assunto sostanze proibite, fiduciosa che prima o poi la verità verrà a galla. Non è questione di titoli o soldi. È per l'onore, e la storia d'amore che vivo con il tennis da 25 anni". Halep non gioca proprio dalla precoce sconfitta a Flushing Meadows e a settembre aveva annunciato di aver terminato in anticipo la sua stagione dopo l'operazione al naso per migliorare la respirazione.

