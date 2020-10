Jannik Sinner ha dovuto fare i conti con una vescica al piede destro, che l’ha fermato in occasione della sfida contro il russo Andrey Rublev andata in scena ieri al torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano era sceso in campo per giocarsela alla pari col fortissimo russo ma, dopo appena tre game disputati (2-1 per il numero 8 al mondo), ha dovuto alzare bandiera bianca e ha dovuto abbandonare il cemento indoor della capitale austriaca per il troppo dolore. Si tratta di una vescica che l’altoatesino si portava dietro dal torneo di Colonia II, dove comunque si era spinto fino alle semifinali.