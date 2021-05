rimane al comando, sebbene con un margine leggermente ridotto rispetto al suo arrivo a Roma per gli Internazionali d’Italia. Il fatto di aver perso la finale contro Rafael Nadal gli fa perdere i punti della vittoria del 2020, mentre il successo dello spagnolo, il decimo al Foro Italico, lo mantiene sulla stessa quota perché in ballo c’erano i punti del 2019. Rimane in mezzo il russo: per lui, curiosamente, una possibilità di superare Djokovic a fine Roland Garros ci sarebbe, ma la matematica in questo caso va a sbattere su quella che è diventata un’idiosincrasia per il numero 2 del mondo rispetto alla terra rossa. Un fatto quasi strano, se si pensa che alcuni big, sul mattone tritato, li ha anche battuti. Nel gioco dei punti guadagnati e persi,, che resta nono, scende sotto quota 4000, mentre Roger Federer riparte da 5065 a Ginevra

1 SRB Novak Djokovic 11063

2 RUS Daniil Medvedev 9793

3 ESP Rafael Nadal 9630

4 AUT Dominic Thiem 8445

5 GRE Stefanos Tsitsipas 7430

6 GER Alexander Zverev 7115

7 RUS Andrey Rublev 6090

8 SUI Roger Federer 5605

9 ITA Matteo Berrettini 3958

10 ARG Diego Schwartzman 3465

Sono tante invece le variazioni in chiave italiana.si prende il best ranking (17) nonostante qualche punto perso, perché attorno a lui le cose sono vorticosamente cambiate dal 14° posto in poi. Il vero protagonista, però, è(28, best ranking eguagliato ), eroe del Foro Italico ogni momento di più dopo aver infilato Dominic Thiem Andrey Rublev , e prima di arrendersi, non senza grandissimo orgoglio, a Djokovic. Guadagna anche, così come (senza giocare, per le questioni di anca). Scende invece, sfortunato nell’incrociare il migliordi sempre sul rosso (a proposito, +12 per l’americano, da 47 a 35, in Top 100 un guadagno secondo solo al +14 dell’argentino, ora 50°).