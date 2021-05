Non smette mai di stupire Lorenzo Sonego. Dopo aver battuto il numero 4 del mondo Dominic Thiem , il tennista di Torino piega in rimonta anche il numero 7 ATP Andrey Rublev. Lo fa dopo un primo set perso nettamente, entrando nella testa del russo e trascinando il pubblico del Foro italico che aspettava un italiano in semifinale a Roma dal lontano 2007, edizione in cui Filippo Volandri superò sua maestà Roger Federer.