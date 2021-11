Novak Djokovic ha ricominciato a fare quello che gli riesce meglio, ovvero macinare record su record. Qualificandosi per la finale (poi vinta in rimonta contro Medvedev) il serbo si è confermato al Dopo il sogno Grande Slam infranto agli Us Open, a Parigiha ricominciato a fare quello che gli riesce meglio, ovvero macinare record su record. Qualificandosi per la finale (poi vinta in rimonta contro Medvedev) il serbo si è confermato al 1° posto del ranking Atp per la settima volta in carriera superando Pete Sampras e trionfando nell'ultimo Masters dell'anno ha superato Rafael Nadal nelle vittorie a livello 1000 : 37. Nel corso della stagione ha infranto anche il record di settimane in vetta di Roger Federer e raggiunto lo svizzero e il maiorchino a quota 20 Slam.

"Continua a battere record. Chiunque seguirà il tennis in futuro, aprirà Wikipedia per leggere quali sono i primati di questo sport, chi è stato il numero 1 al mondo per il maggior numero di settimane, o alla fine dell'anno, e vedrà il nome Djokovic ovunque” (Daniil Medvedev)

Quali sono i record che Djokovic proverà a battere in futuro, già dalle Atp Finals, in programma a Torino dal 14 al 21 novembre?

Vincere il 21° Slam

Djokovic ha vinto otto Slam negli ultimi quattro anni per raggiungere Federer e Nadal in vetta alla classifica di tutti i tempi a 20. Ha perso la sua prima chance di vincere il numero 21 a New York, ma ci saranno sicuramente altre occasioni. L'Australian Open 2022 sarà la prossima, se deciderà di andare a Melbourne. Djokovic ha dichiarato di non essere sicuro di difendere il titolo a causa dei protocolli Covid-19 che sono in vigore in Australia e sta ancora aspettando la conferma ufficiale da Tennis Australia sulle disposizioni prima di prendere la decisione definitiva. Se parteciparà all'Happy Slam, da gennaio poi partirà un'altra missione verso il Grande Slam (riuscito solo a Rod Laver nel 1969). E poi se Nole vincesse altri quattro titoli in Australia potrebbe eguagliare il record di Nadal al Roland Garros per il numero di vittorie in un singolo Slam (13). Fantatennis?

Raggiungere Connors nella classifica all-time dei titoli

Con il successo di Parigi il Djoker è arrivato a 86 titoli in carriera, ma dovrà aggiungerne molti altri alla sua collezione se vuole assicurarsi il record per il maggior numero di titoli nell'era Open. Djokovic è attualmente quinto nella classifica all-time dietro Jimmy Connors (109), Roger Federer (103), Ivan Lendl (94) e Rafael Nadal (88). Data la sua preferenza per la qualità rispetto alla quantità negli ultimi anni (ha vinto cinque titoli quest'anno, quattro nel 2020, cinque nel 2019 e quattro nel 2018) sembra altamente improbabile che Djokovic possa raggiungere Connors o Federer. Potrebbe presto superare Nadal, però.

Eguagliare Federer alle Atp Finals

Djokovic ha vinto le ATP Finals cinque volte, le stesse di Pete Sampras, una sola in meno rispetto a Federer. A Torino avrà l'opportunità di raggiungere lo svizzero. Djokovic non vince le ATP Finals dal 2015 e non arriva in finale dal 2018, quando perse con Alexander Zverev.

Diventare il tennista con il maggior numero di vittorie ufficiali

Djokovic detiene già la migliore percentuale di vittoria nel singolare maschile nell'era Open (83,3%, davanti all'83,1% di Nadal e all'81,9% di Federer), ma non ha il maggior numero di vittorie ufficiali nel Tour. Quel record è detenuto da Federer, che ha accumulato 1.251 vittorie nella sua carriera. Nadal è al secondo posto con 1.028, mentre Djokovic è terzo con 982. Djokovic ha ottenuto 48 vittorie in questa stagione, seguendo questo ritmo dovrebbe andare avanti fino a quasi 40 anni per provare a salire in vetta.

Diventare il campione Slam più anziano

Non necessariamente è un record che Djokovic ha in mente, ma se lo infrangerà, probabilmente significherà che ha preso le distanze da Federer e Nadal nella corsa Slam. Ken Rosewall detiene attualmente il record di campione Slam maschile più anziano dopo aver vinto l'Australian Open nel 1972 all'età di 37 anni, con Federer al secondo posto dopo aver vinto a Melbourne a 36 anni nel 2018. Djokovic compirà 35 anni a maggio dell'anno prossimo.

