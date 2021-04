Carla Suarez Navarro che si mette alle spalle in maniera definitiva il suo male. La tennista spagnola, ex numero 6 del mondo, Quando si è felici si vuole esternare il proprio sentimento con tutti. E allora accogliamo con un sorriso il post diche si mette alle spalle in maniera definitiva il suo male. La tennista spagnola, ex numero 6 del mondo, ha lottato e sconfitto un linfoma di Hodgkin , un tumore che aveva scoperto di avere la scorsa estate.

Un percorso lungo, estenuante, ma anche pieno di soddisfazioni , viste le manifestazioni di affetto e vicinanza che la Carla, oggi 32enne, ha ricevuto in questo lungo calvario.

"Un altro passo su questo percorso. Oggi ho finalmente finito il trattamento completo e posso già dire di aver superato un linfoma di Hodgking! Tra 3 mesi la prossima revisione per vedere se tutto evolve correttamente. Grazie infinite alla mia famiglia, al mio compagno di vita, ai miei amici e conoscenti, non potrò mai ringraziare abbastanza per quanto mi avete aiutato! Cercherò di restituire tutto con fatti e momenti che voglio condividere con voi. A tutti voi, grazie di cuore. Ho letto tutti i messaggi, le parole di incoraggiamento mi hanno dato molta forza e mi hanno dato molta energia. ❤️ Tanta forza e tanto incoraggiamento a chi continua nella lotta, non mollare, lasciati amare e accudire! Ti aspetto all'obiettivo 💪🏻 Infinita gratitudine a tutti gli operatori sanitari che si prendono cura di noi ogni giorno, in particolare al personale sanitario che mi ha dato fiducia e speranza in ogni momento durante la mia lotta"

Tutta l'emozione di Muguruza su Suarez Navarro e la sua lotta col cancro

