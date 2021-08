US Open: inizia il quarto ed ultimo slam dell'anno sui campi di Flushing Meadows a New York: la Grande Mela si prepara a vivere tre settimane di grande tennis con il fiato sospeso. Dal 24 agosto al 12 settembre, tutti le gare degli US Open comprese le qualificazioni sono LIVE su Eurosport, Eurosport Player e Discovery +. Dopo il triplice trionfo all'Australian Open, al Novak Djokovic proverà a coronare il sogno del Grande Slam sul campo veloce del torneo a stelle e strisce. Dal 24 agosto al 12 settembre, tutti le gare degli US Open comprese le qualificazioni sono LIVE su Eurosport, Eurosport Player e Discovery +. Dopo il triplice trionfo all'Australian Open, al Roland Garros e a Wimbeldon proverà a coronare il sogno del Grande Slam sul campo veloce del torneo a stelle e strisce.

"È finita". Djokovic lascia gli US Open senza dare la mano all'arbitro

Daniil Medvedev, lanciato dalla recente La sua vittoria tuttavia non è scontata: il serbo ha dovuto incassare la prima pesante sconfitta stagionale per mano di Alex Zverev alle Olimpiadi . Ecco che tra i papabili vincitori finali del torneo appare il nome di, lanciato dalla recente vittoria a Toronto . Affamati anche Tsitsipas e Zverev: il greco vuole riscattarsi dalla parabola discendente intrapresa dopo la sconfitta in finale di Roland Garros; il tedesco, al contrario, vuole dar continuità all'oro olimpico. Tra gli italiani, poche aspettative: Matteo Berrettini, dopo la storica finale di Wimbledon, è parso fuori condizione a Cincinnati

Roland Garros Federer sarà al Roland Garros: "Giocherò a Ginevra e Parigi" 18/04/2021 A 15:48

La top 10 degli US Open 2020

lo scettro conquistato da Naomi Osaka, reduce da una stagione complicata. Lotta a due tra la giapponese e l'australiana Ashleigh Barty. Speranze anche per l'italiana Camila Giorgi, dopo In ambito femminile, invece, in poche ambiscono a contendere, reduce da una stagione complicata. Lotta a due tra la giapponese e l'australiana. Speranze anche per l'italiana Camila Giorgi, dopo l'exploit a Montreal

Osaka: "Oggi svegliarsi la mattina è già una vittoria"

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport e Discovery +, con una copertura totale su Eurosport, Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery +. Gli abbonati DAZN e Tim Vision potranno usufruire dei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, potendo così gustarsi le gare dell'ultimo Slam stagionale a partire dal 30 agosto.

Link utili: Guarda gli US Open LIVE su Eurosport Player e Discovery + Guarda gli US Open LIVE su Eurosport

US Open 2021, come si arriva all'evento

Un anno fa il torneo americano era figurato come secondo Slam stagionale, dopo la cancellazione di Wimbledon e lo slittamento del Roland Garros a causa dell'emergenza Covid. La bolla statunitense aveva visto trionfare Dominic Thiem nel singolare maschile e Naomi Osaka nel singolare femminile, pur rimanendo orfana di grandi nomi come Rafa Nadal e Roger Federer, che preferirono non rischiare la propria salute. In questa edizione ci saranno ancora tanti assenti eccellenti: Rafa Nadal Roger Federer mancheranno l'appuntamento per la seconda volta di fila a causa di problemi fisici, mentre il campione in carica Thiem ha dato forfait per un infortunio al polso.

Il film: dalla pallata di Djokovic all'abbraccio Thiem-Zverev

Il calendario del Roland Garros 2021

Le qualificazioni al tabellone principale occuperanno le giornate tra il 24 e il 27 agosto. Alla chiusura dei match di qualificazione seguirà il sorteggio del main draw, sempre previsto per il 27 agosto. Dal 30 agosto partiranno i match del tabellone principale. La finale del singolare femminile si giocherà l'11 settembre, mentre la finale maschile si disputerà il 12 settembre. Gli US Open 2021, a New York, si giocano su due sessioni: alle 11 del mattino e alle 19, ora locale. In Italia il fuso orario con New York è di +6 ore, quindi si parte alle 17 ora italiane.

Lunedì 30 agosto: primo turno maschile e femminile

Martedì 31 agosto: primo turno maschile e femminile

Mercoledì 1 settembre: secondo turno maschile e femminile

Giovedì 2 settembre: secondo turno maschile e femminile

Venerdì 3 settembre: terzo turno maschile e femminile

Sabato 4 settembre: terzo turno maschile e femminile

Domenica 5 settembre: quarto turno maschile e femminile

Lunedì 6 settembre: quarto turno maschile e femminile

Martedì 7 settembre: quarti di finale maschili e femminili

Mercoledì 8 settembre: quarti di finale maschili e femminili

Giovedì 9 settembre: semifinali femminili

Venerdì 10 settembre: semifinali maschili e finale doppio maschile

Sabato 11 settembre: finale femminile e finale doppio misto

Domenica 12 settembre: finale maschile e finale doppio femminile

US Open in ESCLUSIVA su Eurosport, Eurosport Player e Discovery +

Gli US Open saranno trasmessi in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Il torneo americano sarà trasmesso anche in streaming su Eurosport Player e Discovery + con una copertura totale dei campi. Con Eurosport Player e Discovery + potrai seguire quindi le partite di tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN avranno a disposizione i due canali di Eurosport e potranno gustarsi l'ultimo Slam stagionale.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte dello Slam finale della stagione 2021. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram

Vinci: "Federer per me è il tennis, ma tra i 3 alieni la spunterà Nadal"

US Open Federer, Nadal e Thiem: US Open senza 10 degli ultimi 17 titoli 2 ORE FA