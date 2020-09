Alle prime luci dell'alba italiana arriva un'altra bella notizia da Flushing Meadows: dopo Matteo Berrettini, anche Salvatore Caruso accede al secondo turno degli US Open battendo l'australiano James Duckworth, numero 86 del ranking ATP in quattro set alla fine di una battaglia di 3 ore e 20 minuti. Assieme a Camila Giorgi, il siciliano e il romano, che nella notte ha regolato in tre set il giapponese Soeda, sono i tre superstiti della spedizione azzurra nella Grande Mela, partita con ben 12 elementi e decimata nei primi due giorni di torneo.