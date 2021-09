Ancora in due set, ancora senza particolari grattacapi: la numero 1 al mondo prosegue il proprio cammino immacolato agli US Open, archiviata al secondo turno la pratica Tauson. Primo set mai in discussione, secondo in cui la danese ha provato a tirare fuori gli artigli riuscendo - però - solo a ritardare la vittoria dell'australiana al settimo. 6-1, 7-5 il punteggio finale in poco più di un'ora e mezza di partita, Barty aspetta al terzo turno la vincente di Rogers-Cristea.

Non steccano Sakkari, Raducanu e Kerber

Pochi problemi e nessun set concesso fin qui anche per Maria Sakkari e Emma Raducanu, rispettivamente impegnate contro Siniakova e Zhang in questo secondo turno: la greca passa con un netto 6-4, 6-2 e aspetta al terzo turno Petra Kvitova, vincitrice in due set (7-6(4), 6-2) del derby ceco contro Pliskova, la britannica classe 2002 continua a stupire e si impone col punteggio di 6-2, 6-4. Sul suo cammino, ora, ci sarà Sorribes Tormo, capace di imporsi in due set (6-1, 6-3) contro Hsieh. Tutto facile anche per Kerber, a cui basta poco più di un'ora per archiviare la pratica Kalinina col punteggio di 6-3, 6-2: ora affronterà Stephens.

Swiatek in rimonta

Iga Swiatek versione diesel nel match contro la francese Ferro: dopo aver perso il primo set per 6-3, la campionessa del Roland Garros 2020 riesce a ritrovarsi e rimettere il match in carreggiata aggiudicandosi il tie-break del secondo set. Il terzo, poi, non è davvero mai in discussione: 6-0 di forza della polacca che vola al terzo turno contro Kontaveit, fresca carnefice di Teichmann con un deciso 6-4, 6-1. Tutto decisamente più facile per la padrona di casa Pegula, che contro Doi si impone per 6-3, 6-2: ora il terzo turno contro Bencic, carnefice della nostra Martina Trevisan. versione diesel nel match contro la francese: dopo aver perso il primo set per 6-3, la campionessa del Roland Garros 2020 riesce a ritrovarsi e rimettere il match in carreggiata aggiudicandosi il tie-break del secondo set. Il terzo, poi, non è davvero mai in discussione: 6-0 di forza della polacca che vola al terzo turno contro, fresca carnefice dicon un deciso 6-4, 6-1. Tutto decisamente più facile per la padrona di casa, che controsi impone per 6-3, 6-2: ora il terzo turno contro

Badosa saluta al secondo turno

Paula Badosa: la spagnola, reduce dal convincente 2-0 Garacheva. Doppio 6-4 che condanna la numero 24 al mondo, la russa - adesso - si prepara per un terzo turno che la vedrà protagonista contro Pavlyuchenkova, uscita vincitrice dalla battaglia di oltre due ore e mezza contro Schmiedlova. Out in due set anche Samsonova, fermata dalla belga Minnen col punteggio di 6-4, 6-4. La vera sorpresa di questo secondo turno è l'esclusione di: la spagnola, reduce dal convincente 2-0 contro Van Uytvanck , capitola in due set contro. Doppio 6-4 che condanna la numero 24 al mondo, la russa - adesso - si prepara per un terzo turno che la vedrà protagonista contro, uscita vincitrice dalla battaglia di oltre due ore e mezza contro. Out in due set anche, fermata dalla belgacol punteggio di 6-4, 6-4.

