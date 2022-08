Già il primo turno prevede un incontro non banale contro David Goffin. Anche il belga ha faticato parecchio sul cemento, non è mai andato oltre un primo turno tra Washington, Montreal, Cincinnati e Winston-Salem. E’ però molto esperto e negli Slam sa esaltarsi. Non c’è quindi un vero favorito, nonostante il ranking veda Musetti al n.30 e il rivale al n.62. Day 2 degli US Open. Il primo ha regalato subito delle sorprese, come l’eliminazione di Tsitsipas di Fritz , e ha mandato anche segnali incoraggianti, ad esempio il successo senza esitazioni di Berrettini . Questa volta in campo scenderanno altri protagonisti (Nadal e Alcaraz su tutti) e anche gli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Quest’ultimo è stato autore di un torneo sensazionale ad Amburgo a fine luglio, sulla terra battuta. Poi ha rallentato. Ad Umago lo ha eliminato Cecchinato e con il cemento americano non ha instaurato un buon feeling. A Cincinnati non ha potuto niente contro Coric in stato di grazia, ha quindi salutato il torneo al primo turno. Lo stesso a Winston-Salem, dove a mandarlo fuori causa è stato Gasquet. E’ quindi difficile capire che cosa aspettarsi dal tennista di Carrara.. Anche il belga ha faticato parecchio sul cemento, non è mai andato oltre un primo turno tra Washington, Montreal, Cincinnati e Winston-Salem. E’ però molto esperto e negli Slam sa esaltarsi. Non c’è quindi un vero favorito, nonostante il ranking veda Musetti al n.30 e il rivale al n.62.

GOFFIN-MUSETTI, QUANDO VEDERLA

US Open Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 27/08/2022 ALLE 08:02

L’incontro tra David Goffin e Lorenzo Musetti, valevole per il primo turno degli US Open si disputerà il 30 agosto. E' in programma come terzo match a partire dalle 17:00 (ore 11:00 locali) sul campo 12.

GOFFIN-MUSETTI, I PRECEDENTI

L’unico precedente tra i due risale al Roland Garros 2021. Musetti incontrò Goffin al primo turno e vinse abbastanza agilmente tre set a zero dopo quasi due ore e mezza. L’azzurro sarebbe poi stato eliminato da Djokovic agli ottavi di finale dopo essere stato in vantaggio di due set e aver fatto sognare gli italiani.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

