dal 29 agosto al 12 settembre, infatti, si disputa la 142ª edizione degli US Open, John McEnroe, quattro volte vincitore a New York e storico opinionista di Eurosport. L'ex numero del mondo ha rilasciato una lunga intervista, in cui ha svariato su diversi temi riguardanti la racchetta. In questo stralcio, ecco cosa ha detto sulle possibilità di Rafael Nadal e Serena Williams.

Pensa che sia giusto che Novak Djokovic non possa giocare perché non è vaccinato?

No, non credo che sia giusto. Penso che sia uno scherzo. Ne abbiamo discusso, forse c'è una ragione per cui lui ha 21 Slam e io ne ho vinti sette. Avrei fatto il vaccino e sarei andato a giocare, ma lui ha delle convinzioni molto forti e bisogna rispettarle. A questo punto della pandemia, dopo due anni e mezzo, credo che le persone in tutte le parti del mondo ne sappiano di più a riguardo, e l'idea che non possa venire qui a giocare per me è una barzelletta.

Novak sta perdendo la possibilità di diventare il più grande di sempre perché non ha potuto giocare in Australia e perchè non potrà giocare agli US Open?

Questa è la domanda a cui tutti vogliamo avere una risposta. Ovviamente Rafa Nadal ne ha beneficiato. Questi tre ragazzi (Federer è il terzo, ndr) sono già al di sopra di tutti gli altri. Rafa è stato in grado di ottenere una vittoria miracolosa che non molti si aspettavano in Australia. Poi, sappiamo tutti quanto sia difficile battere Rafa agli Open di Francia, ma Djokovic se l'è giocata. In seguito Novak ha vinto a Wimbledon, dove Rafa si è fatto male. Ovviamente, se uno ha vinto gli Australian Open otto o nove volte, si può pensare che stia sprecando una possibilità di vincere ancora. La prossima volta avrà un anno in più, ma sembra che il suo corpo sia ancora a posto. Chi può dire che non possa farlo per un altro paio d'anni? Diciamo che ne vincerà altri tre o quattro. Non è assolutamente impossibile. Nonostante queste assenze, può ancora arrivare a 25 Slam. Penso anche, però, che sia diventato più complicato farlo, perché quello che sta vivendo ti logora mentalmente. Allenarsi per un mese o sei settimane senza sapere se giocherai o meno ti mette a dura prova mentalmente. Proprio come quando è stato escluso dall'Australia. Credo che gli ci siano voluti tre, quattro mesi per rimettersi in sesto.

Pensa che Rafa Nadal sia il favorito per concludere l'anno da numero uno del mondo?

Sì, penso che sia il favorito, assolutamente. Sarei sorpreso se non lo facesse. Soprattutto per come è andata a finire, sarebbe stato utile se ci fossero stati dei punti a Wimbledon per lui. Ma questo ha danneggiato soprattutto persone come Novak e altri giocatori che avevano fatto bene l'anno precedente. È in un'ottima posizione per farlo, il che è sorprendente se si considera che non ha giocato per un po' prima di questo evento. Rafa fa cose che non si può credere che siano accadute, ed è per questo che è considerato da molti il migliore e tra i più grandi giocatori di tutti i tempi: non sai mai cosa aspettarti. Non ha giocato le semifinali a Wimbledon. Ha perso contro Coric a Cincinnati, ma Coric ha poi vinto il torneo quindi non è stato così male. Si sa che quello che gli interessa sono gli US Open. Con tutto il rispetto per Cincinnati, non era troppo preoccupato per questo, almeno è sceso di nuovo in campo. Sarebbe davvero sorprendente se non fosse il numero uno.

Qual è il più grande traguardo raggiunto da Serena Williams dentro e fuori dal campo?

Non è una domanda semplice, qualcosa a cui puoi rispondere così. La sua storia da sola rappresenta qualcosa di incredibile: un’afroamerifcana che esce da una situazione oggettivamente difficile per diventare la più grande giocatrice di sempre. Quello che ha rappresentato poi noi americani, ma magari anche per tante persone nel mondo, è la storia di qualcuno che ce l’ha fatta, che queste cose possono succedere. Poi ci sono tutti i titoli conquistati. Ci sono le vittorie slam. C’è il modo in cui si muove quando gioca: lei è stata come Tiger Woods, quando gioca sul serio diventa tutta un’altra storia. Fuori dal campo poi non la conosco così bene, so che ha dovuto superare molte difficoltà, ma ne è uscita diventando un’icona e una superstar globale. Adesso ha preso la decisione di ritirarsi, sembra per allargare la sua famiglia, ma ha anche tante attività che cura fuori dal tennis e sono certo si calerà in questa nuova vita senza problemi.

Immagini per lei una vita da allenatrice o da commentatrice?

Credo nessuna delle due. Da quello che mi è parso di capire direi qualcosa di più grande di entrambe le cose. Mi sorprenderebbe che volesse restare nel mondo del tennis, mi pare abbia altri piani in mente. Magari qualche apparizione occasionale, quello sì, o da mentore per qualcuno a livello più basso. Ma come allenatrice o commentatrice regolare non mi sembra la sua volontà.

Come pensi sarà il prossimo US Open per lei? Riuscirà a godersi il momento o sarà sotto tensione con grande pressione?

E’ una buona domanda a cui ovviamente non abbiamo risposta. Credo un po’ entrambe le cose. Io spero che porta godersela al meglio. Serena è come Roger: non viene qui per perdere al primo turno. Ha giocato quattro partite e ne ha perse tre e sono certo sia questo non le sia piaciuto. Con tutto il rispetto per Toronto e Cincinnati però viene allo US Open per provare a fare qualcosa di diverso. Ovviamente dovrà gestire la pressione. E’ evidente che giocherà tutte le sessioni serali finché resterà nel torneo, e tutti vorranno un pezzettino di lei ma al tempo stesso faranno un tifo incredibile. Sarebbe bello vederla mettere insieme qualche bella partita per vedere cosa succede.

