Prova di spessore per lo scozzese, che gestisce con agio il dirompente americano dopo un primo set durato oltre un'ora e mezza. Impressiona soprattutto l'eccellente condizione fisica: nella calura di Flushing Meadows si è trovato assolutamente a suo agio, manovrando a piacimento Nava, apparso spossato dopo un primo set giocato a intensità elevatissime. Potrebbe essere lui il prossimo avversario di Berrettini.

C'è qualcosa di intrigante in ogni sfida generazionale che il palinsesto tennistico ci propone recentemente. Da una parte la manifesta voglia di prendersi il palcoscenico, le esultanze sfrontate, il gioco tanto brillante e aggressivo quando perfettibile. Dall'altra la granitica presenza di quegli inamovibili campioni che questi palcoscenici li hanno animati negli ultimi due decenni, contro i quali ogni velleità rivoluzionaria ancora, spesso, s'infrange. Emilio Nava, 20 anni, ha vinto la prima partita nel circuito maggiore l'altro ieri, al primo turno contro il connazionale Steve Johnson. Stadi come l'Arthur Ashe li ha visti solo in cartolina, o al massimo durante la carriera da junior, eppure il centrale di New York oggi nel primo set è sembrato il suo habitat naturale. Servizio armonico, fondamentali solidi, apprezzabili doti di tocco. Mette in campo, soprattutto, un'intensità che nemmeno Murray si aspettava. Il primo parziale è un'autentica faida, dura più di un'ora e mezza. Scambi prolungati ad altissima intensità lasciano poco tempo per rifiatare.

Passante fantascientifico di Nava per prendersi il set!

In seguito emerge la classe senza tempo dello scozzese, sembra conoscere il rettangolo di gioco come il salotto di casa. Varia il gioco come meglio crede, costringe in breve tempo il giovane americano a consegnarsi, sempre più falloso e spaesato. Andy Murray ha aperto una nuova parentesi della sua carriera proprio per giornate come questa, per i risultati nei tornei che contano. Torna al terzo turno degli US Open per la prima volta dal 2016, quando perse ai quarti di finale contro Kei Nishikori.

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

