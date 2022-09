Matteo Berrettini lascia New York ai quarti di finale: il n° 5 del mondo, Casper Ruud, passa in tre set 6-1 6-4 7-6(4). Match per larghi tratti a senso unico: rimpianti per l'azzurro nel terzo parziale per due set point sprecati sul 5-2. Il norvegese, finalista dell'ultima edizione del Roland Garros, ora attende il vincente di Kyrgios-Khachanov in programma nella notte tra martedì e mercoledì.

La cronaca del match

Berrettini parte male col servizio, trovando pochissime prime: concede due palle break e subisce il sorpasso in apertura da Ruud con un diritto facile facile sparacchiato largo. L'emorragia prosegue nei game successivi: addirittura 12 punti su 3 e 3-0 per il norvegese. Che non si ferma, anzi. Santopadre suggerisce dalla tribuna: "Lavora sul punto", ma Matteo è fermo sulle gambe, fatica a trovare punti di riferimento in risposta. 5-0 in 18 minuti. Il ritmo del n° 5 al mondo è forsennato: 6-1 in meno di mezz'ora. L'azzurro è irriconoscibile (13 gratuiti).

Niente da fare. Anche nel secondo parziale Matteo subisce una pioggia di break, nel terzo e quinto game. L'atteggiamento del corpo del 25enne di Roma è arrendevole. Ruud sale 5-1 e spreca tre set point in risposta. Nel gioco successivo Berrettini abbozza una reazione di orgoglio e piazza il primo break della sua partita al quarto tentativo: 5-3. Poi arriva anche il primo turno di battuta tenuto a 0, ma il finalista del Roland Garros non trema e chiude 6-4 allo scoccare dell'ora e un quarto di gioco.

Berrettini reagisce: comanda lo scambio e chiude con la palla corta

Ruud è riuscito sì a portarsi avanti di due set, ma non è più lucido e mobile come prima: il match è molto più equilibrato e Berrettini ne approfitta, ritrovando prima di servizio e ritmo negli scambi e salendo 3-0 dopo un break e un game fiume ai vantaggi con 16 punti giocati e quattro palle break annullate. Matteo è rabbioso, l'inerzia è cambiata: il n° 2 italiano sale addirittura 5-2 e si costruisce due chance per dimezzare lo svantaggio sul 15-40. Il norvegese rimane concentrato, annulla i due set point e il risultato torna in parità: 5-5. Si va al tie-break dove i rimorsi di Berrettini si scontrano contro un redivivo Ruud che piazza subito due minibreak e chiude 7-4. Serata storta per Matteo molto lontano dalla sua versione migliore con addirittura 39 errori non forzati. Il norvegese rimane in lotta per il primo titolo Slam della carriera che gli regalerebbe il primato nella classifica Atp.

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

