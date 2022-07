28 la striscia di vittorie consecutive sull'erba di Wimbledon e mettere in bacheca il quarto "The Gentlemen's Singles Trophy" di fila. finale di Wimbledon 2022 che si preannuncia stupenda: l'australiano ci arriva con tre giorni di riposo e la consapevolezza di aver sempre battuto Djokovic in tornei ATP (2/2). Il serbo vuole invece sfruttare l'innato feeling col Centre Court e arrivare a quota 21 Slam vinti in carriera, staccando così Roger Ferder e rimettendosi all'inseguimento di Novak Djokovic per allungare ala striscia disull'erba die mettere in bacheca il quarto "" di fila. Nick Kyrgios per vincere il primo torneo in singolo del Grande Slam. Unache si preannuncia stupenda: l'australiano ci arriva con tre giorni di riposo e la consapevolezza di aver sempre battuto Djokovic in tornei ATP (2/2). Il serbo vuole invece sfruttare l'innato feeling col Centre Court e arrivare a quota 21 Slam vinti in carriera, staccando così Roger Ferder e rimettendosi all'inseguimento di Rafa Nadal (22).

Quando e a che ora sarà Djokovic-Kyrgios?

Domenica 10 luglio sul Centre Court di Londra: match a partire dalle ore 15:00 italiane.

Wimbledon 2022: Djokovic-Kyrgios, dove vederla in tv

Djokovic-Kyrgios, match valido per la finale di Wimbledon 2022, verrà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport Tennis e grazie a Sky Go e NowTv anche sui dispositivi mobili.

Il percorso di Novak Djokovic

Primo turno: Djokovic b. Kwon 6-3 3-6 6-3 6-4

Secondo turno: Djokovic b. Kokkinakis 6-1 6-4 6-2

Terzo turno: Djokovic b. Kecmanovic 6-0 6-3 6-4

Ottavi: Djokovic b. van Rijthoven 6-2 4-6 6-1 6-2

Quarti: Djokovic b. Sinner 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2

Semifinale: Djokovic b. Norrie 2-6 6-3 6-2 6-4

Il percorso di Nick Kyrgios

Primo turno: Kyrgios b. Jubb 3-6 6-1 7-5 6-7 (3-7) 7-5

Secondo turno: Kyrgios b. Krajinovic 6-2 6-3 6-1

Terzo turno: Kyrgios b. Tsitsipas 6-7 (2-7) 6-4 6-3 7-6 (9-7)

Ottavi: Kyrgios b. Nakashima 4-6 6-4 7-6 (7-2) 3-6 6-2

Quarti: Kyrgios b. Garin 6-4 6-4 7-6 (7-5)

Semifinale: Kyrgios b. Nadal per ritiro dello spagnolo

