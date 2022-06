Jasmine Paolini e la ceca Petra Kvitova, con quest’ultima che si è imposta in rimonta per 2-6 6-4 6-2 dopo un’ora e 43 minuti di gioco. Per la numero 25 del seeding al secondo turno ci sarà la romena Ana Bogdan. Nel primo set l’equilibrio dura fino al 2-2, poi Paolini diventa solidissima al servizio ed efficace in risposta: sia nel sesto che nell’ottavo game, infatti, l’azzurra si porta sullo 0-40 in risposta, ottenendo lo strappo sempre al terzo tentativo. Si è concluso il match del primo turno del tabellone di singolare femminile di Wimbledon 2022 giocato sull’erba britannica tra, con quest’ultima che si è imposta in rimonta per. Per la numero 25 del seeding al secondo turno ci sarà la romena Ana Bogdan. Nel primo set l’equilibrio dura fino al 2-2, poi: sia nel sesto che nell’ottavo game, infatti, l’azzurra si porta sullo 0-40 in risposta, ottenendo lo strappo sempre al terzo tentativo. L’italiana chiude così sul 6-2 dopo 29 minuti.

Per la numero 25 del seeding al secondo turno ci sarà la romena Ana Bogdan

La seconda partita vede la reazione di Kvitova, con il break ai vantaggi in apertura della ceca, a seguire Paolini prima si salva dallo 0-3, poi sciupa due palle per il 2-2. Il controbreak arriva comunque nel sesto gioco, ma già nel settimo Paolini cede ancora il servizio e così Kvitova scappa di nuovo fino al 6-4 in 43 minuti. La frazione decisiva si apre con il nuovo break di Kvitova, poi l’azzurra manca tre occasioni consecutive per il 2-2 e cede di schianto, perdendo ancora il servizio nel quinto gioco. La ceca fugge via sul 4-1 pesante e va a vincere al primo match point sul 6-2 in 31 minuti.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo, con Kvitova che vince 80 punti contro i 79 dell’avversaria, strappando il servizio all’azzurra per quattro volte, con un totale di 4/6 nel dato delle palle break, mentre Kvitova concede ben dodici break point in favore di Paolini, che ne sfrutta solo tre.

