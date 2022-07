Lorenzo Sonego si è qualificato per il terzo turno di Wimbledon 2022 ed ora sul suo cammino c'è Rafael Nadal. Lo spagnolo ha battuto ed ora sul suo cammino c'è. Lo spagnolo ha battuto il lituano Ricardas Berankis con qualche patema in più del previsto e sabato affronterà il nostro piemontese. All'orizzonte si prospetta un match veramente emozionante: Sonego ha confermato di trovarsi molto bene sull’erba londinese , visto che lo scorso anno ha raggiunto anche gli ottavi di finale ai Championships. Un traguardo che sarà molto complicato da replicare, visto il 2022 stellare finora di Nadal, ma in caso di clamoroso successo sull’iberico il piemontese potrebbe anche sognare di raggiungere i quarti.

Lorenzo Sonego, Wimbledon 2022 Credit Foto Getty Images

Quando e a che ora sarà Sonego-Nadal?

Sabato 2 luglio

Terzo match sul Campo Centrale - non prima delle 17:30

Wimbledon 2022 - Sonego-Nadal, dove vederla in tv

Sonego-Nadal, match valido per il terzo turno di Wimbledon, verrà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport Tennis e grazie a Sky Go e NowTv anche sui dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view. Eurosport.it vi offrirà la diretta scritta in tempo reale, oltre che i consueti approfondimenti e highlights su sito e app.

Il percorso di Lorenzo Sonego

Primo turno: SONEGO b Kudla: 6-7, 6-3, 7-5, 4-6, 6-2

Secondo turno: SONEGO b. Gaston: 7-6, 6-4, 6-4

Il percorso di Rafael Nadal

Primo turno: NADAL b. Cerundolo: 6-4, 6-3, 3-6, 6-4

Secondo turno: NADAL b. Berankis: 6-4, 6-4, 4-6, 6-3

