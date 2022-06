Daniil Medvedev non potrà essere al via del torneo di Wimbledon, El Diario de Mallorca. non potrà essere al via del torneo di Wimbledon, vietato ai tennisti russi e bielorussi : l'attuale n.1 della classifica ATP però ci tiene a dire la sua sui possibili vincitori del più importante torneo sull'erba, a

Novak Djokovic è sempre il favorito. Ha vinto il torneo nelle ultime tre edizioni. Rafael Nadal può vincere qualsiasi torneo a cui prende parte. Anche Matteo Berrettini gioca a un livello altissimo su questa superficie. Direi che i favoriti siano loro tre, in quest’ordine: Djokovic, Berrettini e Nadal

“Questo è un argomento di cui si è parlato molto. Ho cercato di scoprire tutto quello che stava succedendo, perché personalmente non posso prendere alcuna decisione. Se chiedi a 100 giocatori di questa situazione, ti daranno 100 risposte diverse. Se devo essere onesto, vorrei poter giocare lì. Amo il torneo e le sue strutture. Purtroppo sembra che quest’anno non potrò giocare il torneo, giocherò altri tornei” , ha spiegato Medvedev in una recente intervista.

