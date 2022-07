Jannik Sinner al debutto assoluto sul Centre Court contro Carlos Alcaraz: ancora Italia-Spagna dopo Sonego-Nadal, questa volta nella prima domenica di mezzo (Middle Sunday) "giocata" nella storia del torneo. Dopo il match tra i due enfant prodige del tennis mondiale, in campo Djokovic-Van Rijthoven, da una parte il 20 volte campione Slam, dall'altra Wimbledon 2022, day 7! Per l'Italia sarà un'altra grande giornata di tennis conal debutto assoluto sul Centre Court contro: ancora Italia-Spagna dopo Sonego-Nadal, questa volta nella prima domenica di mezzo (Middle Sunday) "giocata" nella storia del torneo. Dopo il match tra i due enfant prodige del tennis mondiale, in campo Djokovic-Van Rijthoven, da una parte il 20 volte campione Slam, dall'altra la meteoria olandese

Il match del giorno

Ad

Jannik SINNER - Carlos Alcaraz (secondo match campo Centrale - dalle 14:30) - Atto terzo di una sfida che sa di futuro. I precedenti sono a favore dello spagnolo: suo il match Challenger di Alicante di tre anni sulla terra battuta (6-2 3-6 6-3), suo l'unico confronto Atp, nel 2021, sul cemento di Parigi Bercy, con un 7-6 7-5. Ma sull'erba, si sa, tutto può succedere. Chi vince potrebbe poi affrontare Novak Djokovic ai quarti di finale. Preparate i pop-corn

Wimbledon Sinner-Alcaraz agli ottavi di Wimbledon: quando e dove vederla 2 ORE FA

Programma Day 7: domenica 3 luglio 2022

CAMPO CENTRALE - 14:30

Heather Watson v Jule Niemeier

Jannik SINNER v Carlos Alcaraz

Novak Djokovic v Tim Van Rijthoven

Campo n.1 - 14:00

Tatjana Maria v Jelena Ostapenko

Cameron Norrie v Tommy Paul

Elise Mertens v Ons Jabeur

Campo n.2 - 12.00

Marie Bouzkova v Caroline Garcia

David Goffin v Frances Tiafoe

Wimbledon in TV e live-streaming

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go e NowTv anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2022. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

Il ritorno di Djokovic, cuore Murray: le immagini più belle del Day 1

Wimbledon Sinner-Alcaraz, riguarda i precedenti: 2-0 per lo spagnolo 8 ORE FA