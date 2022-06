dal momento no di Denis Shapovalov, confermato anche nel torneo in cui l'anno scorso aveva giocato la semifinale contro Novak Djokovic: il canadese perde in quattro set contro il frizzante Brandon Nakashima (6-2 4-6 6-1 7-6). Quella contro Arthur Rinderknech al primo turno è dunque l'unica vittoria nelle ultime otto partite giocate dopo il successo contro Rafael Nadal a Roma: il canadese è in crisi, Nakashima ora se la vedrà con Daniel Galan e sogna gli ottavi di finale. E Novak Djokovic è l'unico superstite tra i semifinalisti dell'anno scorso. Altra giornata ricchissima a Wimblebon: facciamo ordine. Cosa è successo nel tabellone maschile, oltre alle vittorie di Kyrgios, Tsitsipas (i due si affronteranno in un elettrizzante match di terzo turno) e Sonego ? Partiamo, confermato anche nel torneo in cui l'anno scorso aveva giocato la semifinale contro Novak Djokovic:. Quella contro Arthur Rinderknech al primo turno è dunque l'unica vittoria nelle ultime otto partite giocate dopo il successo contro Rafael Nadal a Roma: il canadese è in crisi, Nakashima ora se la vedrà con Daniel Galan e sogna gli ottavi di finale. E Novak Djokovic è l'unico superstite tra i semifinalisti dell'anno scorso.

L'altra uscita di scena eccellente è quella di Diego Schwartzman, che rispetto a Shapovalov ha un'esperienza ridotta sull'erba. L'argentino viene sorpreso dal padrone di casa Liam Broady, numero 132 al mondo: il match si conclude con il 6-1 del quinto set, dopo che Schwartzman si era portano avanti due set a uno. Broady attende uno tra Alex de Minaur e Jack Draper, in campo in questo momento. Avanza al terzo turno Jenson Brooksby: lo statunitense vince in tre set contro Benjamin Bonzi e ora affronterà Christian Garin.

