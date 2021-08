Camila Giorgi conferma il suo idilliaco Petra Kvitova in un’ora e 36 minuti di gioco. La marchigiana se la vedrà ai quarti di finale con la ragazza prodigio statunitense Coco Gauff. conferma il suo idilliaco stato di forma superando anche lo scoglio degli ottavi di finale nel prestigioso WTA 1000 di Montreal: regolata con il punteggio di 6-4 6-4 la numero 12 del mondoin un’ora e 36 minuti di gioco. La marchigiana se la vedràcon la ragazza prodigio statunitense

La cronaca della partita

Parte fortissimo la 29enne tennista azzurra salendo 5-2 nel primo parziale con un'inerme Petra Kvitova, oggi davvero troppo fallosa. A questo punto si registra un piccolo passaggio a vuoto di Camila che in ogni caso grazie al break del decimo gioco riesce a chiudere il primo set sul punteggio di 6-4 dopo che la ceca ex 2 del mondo aveva riequilibrato il punteggio. Chirurgica Camila per quel che concerne la conversione delle palle break.

Set combattuto in avvio con la Kvitova decisa a risalire la china, più con l'orgoglio e la potenza nel drittone a tutto braccio che con l'organizzazione di gioco e la brillantezza fisica. La Giorgi per contro è un martello, devastante davvero in risposta quest'oggi. L'efficacia e la produttività sui turni di servizio dell'avversaria (mista ai continui gratuiti di Petra) consentono alla Giorgi di salire 4-2 e il controbreak successivo (da 30-0) subito dall'italiana in fin dei conti non spezza il suo ritmo: ancora una volta la Giorgi strappa il break in chiusura di set (decimo gioco) per chiudere 6-4.

Si tratta della prima volta in assoluto per la tennista marchigiana in un quarto di finale di un WTA 1000: grazie a questo exploit la Giorgi sale virtualmente al numero 54 al mondo. Ora se la vedrà con Coco Gauff, ai quarti grazie a due ritiri; favorevole all'americana l'unico precedente tra le due tenniste (ottavi di finale a Parma, lo scorso 19 maggio).

