Petra Kvitova e Caroline Garcia, come in un film di qualche tempo fa che ritorna piacevolmente in scena nel 2022. La ceca e la francese giocheranno la finale al torneo . La ceca e la francese giocheranno la finale al torneo WTA di Cincinnati . L’ex vincitrice Slam sembra davvero ritrovata questa settimana , mentre per quanto riguarda la transalpina il cammino è di quelli spettacolari, considerando che partiva dalle qualificazioni.

Nella prima semifinale si rivede l’antico estro di Kvitova, una giocatrice che ha ottenuto parecchio, ma meno di quello che ha meritato nella carriera. Con Madison Keys, però, di semplice c’è poco: la prima a scappare è l’americana sul 3-1 del primo set, ma il controbreak arriva rapido. Il tie-break la premia, ma emerge lentamente la ceca che va sul 5-2, rischia qualcosa, ma chiude il secondo parziale sul 6-4 e, sullo slancio, piazza due break, uno all’inizio e uno alla fine del terzo set, per il definitivo 6-7(6) 6-4 6-3.

Più complesso lo sviluppo della seconda semifinale, dove la sconfitta è la bielorussa Aryna Sabalenka. Garcia il primo set semplicemente lo domina, ed il 6-2 è rapido, ma sull’1-1, nel secondo, arriva la pioggia a interrompere tutto molto a lungo. Al rientro in campo le due si ritrovano a strapparsi il servizio a vicenda diverse volte, e sul 4-5 la transalpina chiama il medical time out per un problema a un braccio. Il 4-6 arriva, così come giunge una seconda interruzione per pioggia nelle fasi iniziali del terzo parziale. Sabalenka, semplicemente, crolla e deve subire il 6-2 4-6 6-1 che riporta la transalpina in una finale 1000 dopo il back-to-back Wuhan-Pechino del 2017.

Per le due giocatrici c’è forte aria di risalita: in caso di successo, infatti, Kvitova si assesterà al numero 15 del ranking WTA, mentre per quanto riguarda Garcia la corsa è verso il numero 17. In caso di sconfitta in finale, le rispettive classifiche sarebbero di 21° e 23° posto.

