Esordio vincente per Jasmine Paolini nel WTA 250 di Cluj-Napoca. La toscana batte in rimonta l’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero 6, per 5-7 6-3 6-4 e si guadagna dunque la sfida con un’altra giocatrice del Paese, Dayana Yastremska. Le serve un ulteriore successo per restare nelle prime 80 del ranking WTA. Primo set che non parte bene per l’azzurra, costretta a cedere la battuta a 15 già nel terzo game dopo aver avuto una palla break nel secondo. La questione, però, è ben lontana dall’essere conclusa: il problema è che, come Paolini recupera sul 3-3 e poi sul 5-5, allo stesso modo Kostyuk si riprende il maltolto in risposta. Il risultato è un lottato 5-7 in 46 minuti.

Il secondo parziale inizia bene per Paolini, che stavolta riesce a trovare più convinzione e, insieme, il break a zero che vale il 3-1. Subito controbattuto da quello a 15 di Kostyuk, ritorna però attivo alla massima potenza quando l’ottavo game si decide in favore dell’italiana, che stavolta non trema e va a chiudere. L’incontro, in tal modo, si allunga.

Il servizio continua a non essere componente fondamentale del gioco delle due in questa serata, tant’è che, nella prima parte del terzo set, vedere punti vinti con la battuta a favore è più un’eccezione che la regola: sono appena 5 tra il secondo e il quinto game. Ad avere l’ultima parola è però Paolini, che dopo aver tenuto a zero il sesto gioco trova il break nel successivo, andando poi ad amministrare la situazione e a vincere per 6-4.

Nell’ora e 56 minuti di match la toscana resiste ai 10 ace della sua avversaria servendo più prime in campo (69.7%-58.5%). Anche se i punti vinti sulla prima non sono il massimo (56.5%-75%), è sulla seconda che Kostyuk si trova davvero male, vincendo solo 9 punti su 40 (ci sono anche 6 doppi falli) e permettendo a Paolini di trarre il meglio dal proprio repertorio.

