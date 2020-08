Dal nostro partner OAsport.it

Partenza “quasi” falsa verrebbe da dire a Praga (Repubblica Ceca) per la prima giornata di incontri del WTA in programma sulla terra rossa ceca. La pioggia infatti ha costretto a cancellare il programma di incontri nella sua totalità, fatta eccezione per la sfida tra la canadese (n.330 WTA) Eugene Bouchard e la russa Veronika Kudermetova (n.40 del mondo), con il successo della nordamericana per 6-0 6-3.

Pertanto il match d’esordio dell’azzurra Jasmine Paolini (n.95 del ranking), opposta alla belga Elise Mertens (n.23 del ranking), e la sfida tra le due ceche Kristina Pliskova e Linda Fruhvirtova (3-2 nel 1° set) si terranno domani.

