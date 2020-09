Lacrime di dolore. Durante il tie-break del primo set contro Victoria Azarenka, Daria Kasatkina s'infortuna: una corsa per recuperare una palla corta, la caviglia che si gira, le urla, poi il pianto. Vika, senza un attimo di esitazione, scavalca la rete e corre dalla 23enne russa, la accarezza, cerca di consolarla in ogni modo e poco importa se le misure di sicurezza impedirebbero alle giocatrici di toccarsi. In certi casi bisogna sapere andare oltre. Una scena commovente, di quelle rare nello sport.