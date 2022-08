Camila Giorgi. L’azzurra, che si presentava all’appuntamento di Toronto da C’è qualcosa di magico nell’aria del Canada per. L’azzurra, che si presentava all’appuntamento di Toronto da campionessa in carica , ha sfoderato una delle prestazioni più convincenti del suo 2022 sconfiggendo senza eccessivi patemi Emma Raducanu , testa di serie n. 9 e soprattutto vincitrice dello Us Open 2021. La 30enne di Macerata ha superato in maniera netta la britannica, guadagnandosi la chance di sfidera la belga Elise Mertens.

Dopo un primo set tiratissimo, dove entrambe le giocatrici non hanno praticamente mai tenuto il servizio, e Camila ha letteralmente dominato il tie break lasciando a zero l’avversaria (prima volta in carriera), Raducanu ha approcciato meglio il secondo parziale aperto con uno 0-2 che lasciava intravedere un terzo set all’orizzonte: la reazione della Giorgi però è stata rabbiosa e con un tennis sensazionale e senza errori ha letteralmente travolto la rivale, infilando 6 game di fila, e chiudendo 7-6, 6-2 in un’ora e 49 minuti di gioco. Per Giorgi si tratta della settima vittoria consecutiva in Canada, con la bellezza di 14 set conquistati e uno solo perso. Niente male davvero, come si può ammirare in questi gustosi highlights.

