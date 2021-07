Termina subito il cammino di Chiara Rebagliati e Mauro Nespoli nel tabellone della gara mista a coppie di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri, qualificati per la fase ad eliminazione diretta con l’undicesimo punteggio, si sono arresi in maniera netta all’Olanda per 6-0, non dando mai la sensazione di poter impensierire Gabriela Schloesser e Steve Wijler.

Un match a senso unico, che ha visto gli arcieri dei Paesi Bassi aggiudicarsi la prima volée per 37-36: gli azzurri hanno messo a segno un 10 a testa, ma solo quando il parziale era ormai compromesso.

Tre 10 e un 9 da parte degli orange hanno poi tagliato le gambe agli italiani nel secondo set, quando non sono andati oltre quota 34. Rebagliati e Nespoli non sono mai entrati mentalmente nell’incontro, tanto da chiudere con un modesto 33-35 il terzo parziale.

Su dodici frecce scoccate, i portacolori del Bel Paese hanno ottenuto appena due 10, a fronte di ben tre 7, un 8 e ben sei 9. A questi livelli non è sufficiente un rendimento simile per poter ambire alle medaglie. A questo punto è già più che concreto il rischio che il Bel Paese chiuda senza podi anche questa edizione dei Giochi, come già accaduto a Rio 2016. Considerando che le azzurre sono inserite nello spicchio di tabellone della Corea del Sud nella gara a squadre, servirebbe un exploit nelle prove individuali, oggettivamente piuttosto complicato.

