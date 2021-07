Alessandra Perilli ha portato per la prima volta il suo San Marino sulle mappe dell'Olimpiade: ildiventa così il Paese più "piccolo" - con i suoi 34 mila abitanti scarsi - ad andare a medaglia a cinque cerchi., e che prima volta, ma non l'unica. A Tokyo si sta riscrivendo la storia dello Sport, come ampiamente preventivabile, nella vetrina più luccicante di tutte.