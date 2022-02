L'annuncio è arrivato nel cuore della notte: il presidente russo Vladimir Putin ha avviato l'operazione militare in Ucraina, lanciando di fatto una guerra di terra. Dalle prime luci dell'alba si sono succeduti bombardamenti in diverse città del Paese. Di fronte a questa drammatica situazione in divenire il mondo dello sport assiste inerme e lancia messaggi sui social e non solo. L'attaccante ucraino Roman Yaremchuk, dopo aver segnato il gol del definitivo 2-2 in Benfica-Ajax mercoledì sera, si è tolto la maglia del club portoghese per mostrare un'altra t-shirt con il "Tryzub", ovvero lo stemma dell'Ucraina. Un chiaro segnale di vicinanza ai suoi connazionali.

Roman Yaremchuk festeggia dopo il gol segnato durante Benfica-Ajax - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Sempre dal mondo del calcio è arrivato il tweet di Andriy Yarmolenko, attaccante del West Ham e della Nazionale gialloblù. Tre parole, "Pray for Ukraine", che fanno eco al post di mercoledì della leggenda del Milan ed ex allenatore del Genoa e dell'Ucraina, Andriy Shevchenko: "Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio Paese! Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione! Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà! Questa è la nostra risorsa più importante! Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci! Insieme vinceremo! Gloria all'Ucraina!".

Fedor Smolov, attaccante della Nazionale russa e della Dinamo Mosca, si oppone alla decisione di Putin, invocando il "No alla guerra". Si tratta del primo giocatore della nazionale a schierarsi apertamente contro l'attacco armato all'Ucraina. Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, ha commentato a Fanatik la situazione di grande tensione: "Mi auguro che questa guerra iniziata da degli idioti si fermi il prima possibile. Tutte le attività sportive qui in Ucraina sono state sospese, ma io non me ne andrò da Kiev. Non sono un codardo", le dichiarazioni del tecnico ex Inter. Sono, invece, bloccati in un hotel di Kiev Roberto De Zerbi, tecnico dello Shakhtar Donetsk, e altri 7 membri italiani del suo staff: "Il giorno più spaventoso. Dolore. Rabbia, rabbia, rabbia e dolore. Il mio figlio non meritava la guerra. I bambini dell'Ucraina non meritavano la guerra". Dall'altra parte della barricata, attaccante della Nazionale russa e della Dinamo Mosca, si oppone alla decisione di Putin, invocando il "No alla guerra". Si tratta del primo giocatore della nazionale a schierarsi apertamente contro l'attacco armato all'Ucraina., allenatore della Dinamo Kiev, ha commentato a Fanatik la situazione di grande tensione: "", le dichiarazioni del tecnico ex Inter. Sono, invece, bloccati in un hotel di Kiev, tecnico dello Shakhtar Donetsk, e altri 7 membri italiani del suo staff: segui qui gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda . A Kiev c’è anche Paulo Fonseca. L’ex tecnico della Roma è sposato con Katerina, ucraina ed ex responsabile della comunicazione dello Shakthar Donetsk. Il tecnico portoghese non riesce a tornare in Italia mentre la moglie ha pubblicato un post su Instagram

Non solo calcio

"Abbiamo bisogno di aiuto", ha scritto su Twitter Alexandr Dolgopolov, ex tennista professionista ucraino. "Pensa e prega l'Ucraina. Kiev, la mia città, è sotto attacco, come tutta l'Ucraina. I bombardamenti sono iniziati questa notte". Il messaggio simbolico più forte è arrivato, però, alle Olimpiadi di Pechino concluse domenica scorsa dove l'atleta russo Ilia Burov ha festeggiato con l'ucraino Oleksandr Abramenko il bronzo e l'argento nella specialità aerials del freestyle skiing. Ecco il loro abbraccio:

Ucraina-Russia, l'abbraccio a Pechino che va oltre la guerra

