Luna Rossa attende di affrontare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America’s Cup. Il confronto inizierà non prima di mercoledì 10 marzo (si aspetta il calendario ufficiale delle regate). Team Prada Pirelli è molto attiva in ambito sociale e devolverà al progetto “No Plastic in the Ocean” i 16.000 euro ricavati con l’asta delle biciclette speciali dei timonieri Francesco Bruni e James Spithill. Il ricavato dell’asta contribuirà alla raccolta e al recupero della plastica che minaccia le coste e i mari. Di seguito il comunicato stampa del sodalizio italiano.

Luna Rossa ha il cuore grande: 16.000 euro per "No Plastic in the Ocean"

America's Cup L'alfabeto della vela: le parole da conoscere per tifare Luna Rossa 5 ORE FA

Si è chiusa il 22 febbraio l’asta di beneficienza a favore del progetto “No Plastic in the Ocean” promosso da One Ocean Foundation, che ha coinvolto anche Luna Rossa Prada Pirelli. Il ricavato dell’asta contribuirà alla raccolta e il recupero della plastica che minaccia le coste e i mari.

Il team in collaborazione con l’azienda Titici, leader nella produzione di telai per biciclette, ha messo in palio i due modelli F-DB02 personalizzati per i due timonieri dell’AC75 “Luna Rossa”, Checco Bruni e Jimmy Spithill.



Sono stati ricavati 16.000 euro che contribuiranno alla raccolta di 25 tonnellate di plastica, grazie alla collaborazione con organizzazioni come Plastic Bank che si occupa del recupero di rifiuti plastici che minacciano le coste dell’Oceano Pacifico.

“No Plastic in the Ocean” è un’iniziativa nata per contrastare l’inquinamento marino da plastiche e microplastiche e creare consapevolezza sul tema della tutela dei mari anche attraverso la raccolta diretta di rifiuti plastici nelle zone marine e costiere. Le aree di intervento sono individuate nei paesi in via di sviluppo da cui proviene la maggior parte dei rifiuti che minacciano gli oceani. In queste aree, grazie alla collaborazione di partner locali, avvengono la raccolta, il tracciamento e la re-immissione nel ciclo produttivo, favorendo in tal modo lo sviluppo di un’economia circolare locale. Continua e si rafforza così l’impegno di Luna Rossa Prada Pirelli per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente marino: “our playground”.

Da "Siamo Italiani" a "Po-po-po": Luna Rossa tricolore

America's Cup Luna Rossa vs New Zealand: guarda il 1° vero confronto 7 ORE FA