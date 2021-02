Luna Rossa ha generato attorno a sè un enorme interesse, proprio come era successo nel 2000. In quell’occasione Francesco de Angelis e compagni si dovettero inchinare a Team New Zealand, proprio nel Golfo di Hauraki. La speranza è che questa volta gli uomini guidati a terra dallo skipper Max Sirena riescano a completare la magia e a strappare la Vecchia Brocca dalle mani proprio dei Kiwi, desiderosi di difenderla nello specchio d’acqua all’ombra dell’Isola di Rangitoto.

Sabato 6 marzo incomincerà il match race che metterà in palio la Coppa America, bisognerà vincere sette regate per alzare al cielo il trofeo: i neozelandesi partono con i favori del pronostico, ma gli italiani hanno tutte le carte in regola per cercare l’impresa leggendaria. Luna Rossa sogna in grande, insieme a tutta Italia, ma intanto ricordando quali sono le realtà che hanno realizzato le varie componenti della barca e su quale territorio operano. Team Prada Pirelli è la sublimazione dell’eccellenza italiana, visto che le migliori aziende del Bel Paese hanno contribuito con le loro competenze a realizzare la bellissima Luna Rossa.