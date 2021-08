Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti è il primo per centrare il traguardo da sogno, il sogno di una vita. Quello formato daè il primo equipaggio misto della storia dello sport italiano a vincere una medaglia d'oro olimpica. Dovevano chiudere entro i primi sei posti nella Medal Race della classe Nacra 17, Tita e Banti non hanno avuto il "braccino" reggendo la pressione della pettorina gialla dei leader della classifica generale e piazzando dunque il blitz finale, il sogno di una vita.

Gara accorta, perfetta, quella del binomio azzurro, che marca stretto l'imbarcazione inglese e chiude sesto al traguardo; proprio appena dietro alla Gran Bretagna, di giustezza e sangue freddo. Medal Race senza nessuna ombra quella di Tita-Banti, quinta medaglia d'oro per l'Italia a Tokyo 2020. Argento per la Gran Bretagna, bronzo per la Germania a completare il quadro.

Tokyo 2020 La vela a Tokyo 2020: gare, qualificati, calendario 25/03/2021 A 15:30

Il video della Medal Race

Tita/Banti, l’arrivo e la festa col tricolore: "abbiamo vinto l'Oro!"

Dopo tredici anni di astinenza - l'ultima fu Alessandra Sensini nel windsurf, argento nella classe RS:X - la vela azzurra torna sul podio olimpico, addirittura sul gradino più alto. 29esima medaglia, nel frattempo, per la stellare spedizione azzurra: continua la caccia al record assoluto, quello di Roma 1960 e Los Angeles 1932 quando il bottino ammontò a 36 medaglie.

Tita-Banti, ecco come hanno dominato le qualificazioni

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

Tita in esclusiva tra Tokyo, Luna Rossa e futuro della vela

SPORT EXPLAINER: Vela

Tokyo 2020 Tita/Banti, l’arrivo e la festa col tricolore: "abbiamo vinto l'Oro!" UN' ORA FA