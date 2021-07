Da +3 a +6. Ruggero Tita e Caterina Banti si confermano al comando della generale nei Nacra 17 e raddoppiano il vantaggio nei confronti dell’equipaggio britannico, avversario principale nella lotta per il titolo olimpico ai Giochi di Tokyo 2021, quando mancano ancora tre regate di flotta da disputare prima della decisiva Medal Race con punteggio raddoppiato.

Tita-Banti hanno sofferto in apertura di giornata con vento debole, limitando comunque i danni e strappando un ottavo posto potenzialmente importante in prospettiva (anche se al momento viene scartato come peggior risultato). Gli azzurri si sono poi esaltati nelle due regate successive, disputate con una brezza leggermente più sostenuta, raccogliendo un terzo ed un secondo posto (a 21″ dall’imbarcazione britannica) parziali.

La coppia italiana, vincitrice del titolo mondiale ad Aarhus nel 2018, ha approfittato del passo falso britannico in occasione della Race 8 (10° posto scartato) per allungare ulteriormente in testa alla graduatoria overall. Tita-Banti possono “gestire” adesso un margine di 6 punti nei confronti della Gran Bretagna (John Gimson/Anna Burnet), 14 sulla Germania (Paul Kohlhoff e Alica Stuhlemmer) e 17 sulla temibile Australia (Jason Waterhouse/Lisa Darmanin).

