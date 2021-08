Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Premium 24h Le Mans | Gara 15:15-02:00 Live

Ore 16:00 Gara partita!

Mentre John Elkann sventola la bandiera dello start, le gare proseguono con un extra formation lap. Fase di neutralizzazione quindi, con un giro dietro la safety car. Ma ci siamo! Per le prossime 24 ore la gara di endurance più bella del mondo ci terrà compagnai su Eurosport Player e su discovery+.

Ore 15:55, cinque minuti al via!

Safety car con luci spente (sotto la pioggia). Probabile una partenza lanciata. Cinque minuti al via!

Ore 15:30, si prospetta una gara bagnata

Il meteo non è stato clemente con i piloti. Almeno per la prima parte di gara si prevede pioggia. Anche gli spettatori sugli spalti si sono premuniti.

Ore 15:00, Un'ora allo start: il via alla gara lo darà John Elkann

Sarà John Elkann, il presidente della Ferrari che per l'occasione schiera 13 equipaggi in vista del ritorno in forma ufficiale con una vettura prototipo, a dare il via alla più antica e prestigiosa corsa di durata. Cinquantadue anni fa l'avvocato Gianni Agnelli sventolò la bandiera facendo partire l'edizione 1969 della 24 Ore di Le Mans, l'ultima con la partenza classica.

Ore 14:00, due ore al via dell'edizione n°89!

Amici di Eurosport, benvenuti alla diretta scritta della 89ª edizione della 24 Ore di Le Mans, la regina e più affascinante corsa Endurance del mondo. Ricollocata per l'occasione nel terzo weekend d'agosto 2021 (una collocazione inedita per permettere a 50.000 spettatori di essere sulle tribune dopo la totale assenza di tifosi dell’anno precedente), il Circuit de la Sarthe ospiterà altrettante novità in pista, a cominciare dal debutto delle Hypercar. Queste, che andranno di fatto a sostituire la classe LMP1, faranno dunque parte di una ricca Entry List costituita da ben 62 partecipanti, all’interno della quale non mancheranno le categorie LMP2, GTE Pro, GTE Am e l’esordiente Innovative Car, riservata esclusivamente a piloti affetti da disabilità.

La 24 Ore di Le Mans 2021 è LIVE e in esclusiva su Eurosport 1 (disponibile su SKY, DAZN e TIMVISION) e Discovery+. L’accesso al Circuit de la Sarthe è praticamente illimitato con la migliore copertura dell’87ª edizione della 24 Ore di Le Mans. La squadra dei telecronisti di Eurosport commenterà la 24 Ore di Le Mans dal tramonto all’alba, da sabato 21 agosto alle 15:00 a domenica 22 agosto alle 16:30, fino alla bandiera a scacchi del traguardo più lungo del mondo: Nicola Villani, Daniele Galbiati, Paolo Allievi, Gordon De Adamich, Marco Petrini e Fabio Magnani. Riprese aeree dal dirigibile messo a disposizione da Goodyear, 7 differenti on board cameras (sulla Hypercar Alpine 36, sulle due Hypercar Toyota, su una delle due Hypercar Glickenhaus, sulla Porche 93 e sulla corvette 63 della categoria GT Pro e infine sull'auto del team tutto al femminile Richard Mille), grafiche con le classifiche aggiornate costantemente in tempo reale. Il meglio per vivere un'esperienza unica ed elettrizzante. Abbonati a un prezzo speciale a Discovery + !

