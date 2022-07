Antonella Palmisano, che a Tokyo vinse l’oro nella marcia 20 km, come l’amico Massimo Stano che ha portato di nuovo il tricolore sul tetto del mondo e le ha dedicato il successo. La 30enne di Mottola si è dovuta arrendere ai problemi alla gamba che si addormenta e così non ha potuto onorare la maglia azzurra in terra statunitense. I Mondiali di atletica leggera a Eugene sono andati bene per l’Italia. Numeri che non si vedevano da tempo , sia in termini di medaglie che di punti. Tuttavia, è rimasto il rammarico per gli assenti e per chi ha partecipato da acciaccato. Con Tamberi Jacobs al top della forma il medagliere sarebbe potuto essere molto più ricco. Ma non possiamo dimenticare, che a Tokyo vinse l’oro nella marcia 20 km, come l’amico Massimo Stano che ha portato di nuovo il tricolore sul tetto del mondo e le ha dedicato il successo. La 30enne di Mottola si è dovuta arrendere ai problemi alla gamba che si addormenta e così non ha potuto onorare la maglia azzurra in terra statunitense.

Si pensava potesse almeno tornare per gli Europei di Monaco di Baviera, in programma dal 15 al 21 agosto. Tuttavia, in un’intervista rilasciata ad OA Sport, ha praticamente alzato bandiera bianca anche per la rassegna continentale: “Siamo veramente a corto di allenamenti. Due settimane fa, molto probabilmente, avrei detto che in Germania ci sarei stata anch’io. Adesso, col fatto che mi è ritornato più che il dolore il problema dell’addormentamento, il miracolo è diventato pressoché impossibile. Valuteremo in questi con giorni con Patrick, ma siamo nell’ordine dello 0,1% sì e tutto il resto no. Mancano ormai tre settimane alla 20 km di Monaco e il mio processo di recupero è diventato veramente tortuoso”.

La sofferenza per Antonella è fisica ma anche mentale, l’azzurra non sta attraversando un periodo semplice, come ha ammesso: “A livello fisico, rispetto a tutti gli altri anni in cui ho sempre cercato di portare a casa delle gare anche realizzando dei ‘miracoli’, adesso è tutta un’altra storia, purtroppo. Di conseguenza, mentalmente non sto affatto bene e vedere le gare da casa non è facile. Ho sempre avuto e affrontato i problemi fisici, raggiungendo comunque gli obiettivi principali prefissi; invece, vengo da un lungo periodo in cui di costruttivo non ho vissuto nulla e a tre settimane circa dagli Europei, dopo aver già saltato i Mondiali, mi sono ritrovata a dover stoppare la preparazione. È la prima volta che mi capita una cosa simile e a livello psicologica è dura”.

Il suo infortunio è particolarmente complesso, e già era presente prima delle Olimpiadi: “Da febbraio 2021, quindi prima delle Olimpiadi, ho iniziato a soffrire in forma lieve dell’addormentamento della gamba sinistra ma sono riuscita comunque a terminare regolarmente la preparazione per i Giochi, a maggio. Con l’allenamento e corricchiando il dolore passava, dopo è peggiorato, tanto che lo stesso appuntamento con Tokyo era diventato a rischio per me; i problemi più seri sono partiti con l’infiammazione del nervo genitofemorale, nella zona dell’inguine. Con delle infiltrazioni di cortisone e marciando in maniera diversa sono riuscita a partecipare – e vincere – alle Olimpiadi, senza però ancora renderci conto davvero quale fosse la causa e quale la conseguenza di quegli addormentamenti dell’arto inferiore sinistro”.

I problemi sono riemersi nel 2022 e i dottori nemmeno riuscivano a riconoscere il guaio fisico: “A febbraio, con l’aumento dei chilometri in allenamento, si sono ripresentati puntuali i problemi alla gamba. Di qui è iniziato il ‘calvario’ delle visite mediche, tra dottori che mi consigliavano addirittura di smettere, un altro mi ha detto che soffro di displasia dell’anca (a marzo) e ho dovuto cambiare la mia postura per ovviare a questo problema; maggio, giugno e metà luglio sono andati via così, senza potermi allenare sul serio e dedicandomi solo alla mia nuova postura. Siamo nel frattempo anche andati a Roccaraso, convinti di poter iniziare un percorso, seppure più breve del previsto, che mi avrebbe permesso quantomeno di partecipare dignitosamente agli Europei, ma con l’inserimento dei chilometri di marcia in allenamento l’addormentamento della gamba sinistra è tornato”.

Poi la svolta nella diagnosi: “L’ennesimo consulto medico, stavolta fatto al ‘Rizzoli’ di Bologna dal Dott. Dallari, grazie ad un collega marciatore (il mitologico spagnolo Jesus Angel Garcia Bragado, ndr), mi ha portato a scoprire di non avere la displasia dell’anca, bensì una fibrosi al nervo sciatico da operare, perché viene ostruito il passaggio degli impulsi del nervo alla mia gamba sinistra, che di conseguenza si addormenta”.

Tuttavia, Antonella è ancora lontana da una condizione ottimale: “Per evitare l’immediato intervento chirurgico, il Dott. Dallari ha tentato una strada alternativa con infiltrazioni di cortisone, acqua fisiologica, Toradol e acido ialuronico, con la speranza che si possa “smollare” questa fibrosi e liberare il passaggio del nervo sciatico. Da una settimana non sento più dolori e con quelli io ci ho sempre convissuto in carriera, avendo anche una soglia del dolore molto alta, ma se mi si addormenta la gamba in gara è un macello perché non riesco a marciare, ma al massimo posso correre e mi squalificano!”.

Dunque, se è impossibile vedere Antonella a Monaco di Baviera, quali sono allora i progetti per il futuro? “Sono tanti e molto belli, ma ho bisogno di vivere stagioni più tranquille di questa. Ad esempio avrei voglia di provare una 35km, di provare una 20km internazionale, avrei voglia di bissare e di vincere Budapest nel 2023. Ma l’obiettivo del triennio è confermarmi a Parigi 2024”.

