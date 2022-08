A Monaco (Germania) proseguono gli Europei 2022 di atletica leggera. In mattinata si sono assegnati i titoli della 35 km di marcia e si sono disputati svariati turni preliminari . L’Italia festeggia il bronzo di Mattia Giupponi e una serie di qualificazioni alle finali, tra cui spiccano quelle di Sara Fantini e Larissa Iapichino.

MARCIA

Ad

Europei di Atletica Matteo Giupponi è di bronzo nella 35 km di marcia 4 ORE FA

35 KM DI MARCIA (FEMMINILE) – Antigoni Ntrismpioti trionfa con il tempo di 2h47:00 al termine di un attacco solitario negli ultimi dieci chilometri, grazie al quale ha spezzato le reni alla spagnola Raquel Gonzalez (argento in 2h49:10), unica a resisterle fino a quel momento. Bronzo al collo dell’ungherese Viktoria Madarasz (2h49:58). Le italiane si sono distinte: Federica Curiazzi uarta (2h52:06, personale), Lidia Barcella sesta (2h55:04).

Matteo Giupponi celebra col Tricolore la medaglia di bronzo conquistata nella 35 km di Marcia agli Europei 2022 Credit Foto Getty Images

DECATHLON

OTTO PROVE DISPUTATE - Dario Dester punta alla medaglia al termine della priva di salto con l'asta. L'azzurro è secondo con 6.852 punti e ha un vantaggio di 64 lunghezze sull’estone Maicel Uibo (6.788) e di 73 punti sull’altro estone Janek Oeiglane (6.779), ma sono estremamente vicini anche il tedesco Kai Kazmirek e il norvegese Sander Skotheim (6.757) per entrambi. Al comando lo svizzero Simon Ehammer (7.202 punti), bronzo iridato involato verso il trionfo. La giornata era incominciata con una bella prova sui 110 ostacoli, dove è riuscito a rimontare dopo un avvio non brillantissimo e a timbrare un buon 14.44 (918 punti). La prestazione rimarchevole arriva dal lancio del disco, una delle specialità più indigeste per il nostro portacolori: firma lo splendido personale di 43.04, porta a casa 727 punti e si garantisce la possibilità di continuare a sognare in grande. Nel salto con l’asta ha dimostrato tutta la sua tenacia, superando 4.80 e 4.90 sempre al terzo tentativo (880 punti). L’azzurro è andato vicinissimo ai cinque metri (sarebbe stato il suo personale), a dimostrazione di quanto si stia superando in questa rassegna continentale.

QUALIFICAZIONI

LANCIO DEL MARTELLO (FEMMINILE) – Sara Fantini sbriga la pratica qualificazione con una fiondata da 73.40 metri timbrata al primo tentativo. Si tratta della quarta spallata della carriera per la 24enne emiliana, che accede all’atto conclusivo con assoluta disinvoltura, superando la norma di qualifica fissata a 72.50. L’azzurra, quarta ai Mondiali di Eugene, vanta il miglior accredito continentale stagionale e ha le carte in regola per puntare all’oro, ma spaventa l’azera Hanna Skydan (74.57), in attesa del secondo gruppo di qualificazione.

SALTO IN LUNGO (FEMMINILE) – Larissa Iapichino accede alla finale con la quinta misura, un bel 6.63 metri firmato al primo tentativo. La toscana ha saltato in maniera disinvolta e si è fermata a un centimetro dallo stagionale, con un vento contrario di 1,1 m/s. L’azzurra potrebbe provare a battagliare per il podio, ma le avversarie sembrano avere una marcia in più: la tedesca Malaika Mihambo, Campionessa Olimpica e del Mondo, comanda con 6.99 davanti all’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk (6.87) e alle serbe Milica Gardasevic (6.83) e Ivana Vuleta (6.67).

Larissa Iapichino Credit Foto Getty Images

SEMIFINALI

400 METRI (MASCHILE) – Davide Re ed Edoardo Scotti sono stati eliminati. Il ligure si ferma al quinto posto nella sua semifinale con il tempo di 46.02, per qualificarsi bastava un 45.40 che era ampiamente nelle gambe dell’azzurro come si era visto in batteria. Scotti chiude con il settimo posto nella sua serie (46.49). Il migliore in assoluto è stato il britannico Matthew Hudson-Smith in 44.98 davanti al francese Thomas Jordier (45.37) e all’olandese Liemarvin Bonevacia (45.40).

400 METRI (FEMMINILE) - Alice Mangione viene eliminata: quinto posto nella seconda batteria (52.02) e 15mo crono complessivo. Miglior crono assoluto per la polacca Natalia Kaczmarek (50.40), che precede la connazionale Anna Kielbasinska (50.45) e la britannica Victoria Ohuruogu (50.50). L’olandese Femke Bol è la grande favorita della vigilia, vince la sua serie in 50.60 senza strafare.

BATTERIE

110 OSTACOLI – Hassane Fofana chiude la proria batteria in seconda posizione con il tempo di 13.72 alle spalle del tedesco Gregor Traber (13.69) e si qualifica alle semifinali con il quarto tempo assoluto. Il migliore del turno è stato lo svizzero Finley Gaio (13.46) davanti al britannico David King (13.63). Lorenzo Simonelli eliminato (sesto nella sua serie in 13.95). Ricordiamo che i migliori 12 del ranking stagionale erano già ammessi alle semifinali.

1500 METRI (FEMMINILE) – Ludovica Cavalli convince, chiudendo la propria batteria in seconda posizione (4:06.59) alle spalle della favorita britannica Laura Muir (4:06.40). Gaia Sabbatini è sesta nella sua serie (4:04.19) dove si è imposta la polacca Sofia Ennaoui (4:02.73). Le azzurre si sono qualificate per la finale, mentre Federica Del Buono è stata eliminata.

3000 SIEPI (MASCHILE) – Gli azzurri illuminano la scena e volano in finale con i due migliori tempi del turno. Osama Zoghlami giganteggia nella prima batteria in 8:30.67, liquidando il tedesco Karl Bebendorf (8:31.67) e il norvegese Tom Karboe (8:32.33). Ahmed Abdelwahed vince di forza la propria batteria con il tempo di 8:30.92, precedendo il norvegese Jacob Bouter (8:31.03) e il britannico Phil Norman (8:32.00). Avanza anche Ala Zoghlami, sesto in 8:32.82 nella batteria vinta dal fratello.

I segreti della famiglia Borlée: la dinastia belga nell'Atletica

Europei di Atletica Quando gareggia Tortu nei 200 m? Orari e dove vederlo in tv 6 ORE FA